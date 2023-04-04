https://ria.ru/20230404/senator-1862863257.html

Сенатор Климов назвал цель убийств Дугиной и Татарского

Сенатор Климов назвал цель убийств Дугиной и Татарского - РИА Новости, 04.04.2023

Сенатор Климов назвал цель убийств Дугиной и Татарского

Преступления против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского преследуют цель спровоцировать нас на ответный террор, чтобы на его основе хоть как-то поддержать на... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:18

2023-04-04T12:18

2023-04-04T12:18

россия

андрей климов

следственный комитет россии (ск рф)

совет федерации рф

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

дарья дугина

украина

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Преступления против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского преследуют цель спровоцировать нас на ответный террор, чтобы на его основе хоть как-то поддержать на Западе русофобские проявления, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших. "Преступления против таких граждан России, как Дарья Дугина и Владлен Татарский, наверняка преследуют цель спровоцировать нас на ответный террор, чтобы на его основе хоть как-то поддержать на Западе сходящие на нет массовые русофобские проявления. При этом наши оппоненты-душегубы легко готовы пожертвовать жизнями всё новых ни в чём не повинных людей, причём не только в РФ и на территории бывшей УССР - лишь бы побольней досадить нашей Родине, народу и глобальному русскому миру", - отметил Климов. По словам сенатора, в рассвете сил от рук преступников уходят из жизни подлинные патриоты. "Мы же в ответ на злодеяния супостатов должны сделать все возможное, чтобы как можно надежнее освободить мир людей от кровожадной русофобской, неонацистской нечисти", - заключил политик.*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862759314.html

https://ria.ru/20230403/trepova-1862589792.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, андрей климов, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, дарья дугина, украина, санкт-петербург