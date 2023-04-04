Сенатор Климов назвал цель убийств Дугиной и Татарского
Климов: убийства Дугиной и Татарского должны были спровоцировать на ответный террор
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Преступления против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского преследуют цель спровоцировать нас на ответный террор, чтобы на его основе хоть как-то поддержать на Западе русофобские проявления, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.
"Преступления против таких граждан России, как Дарья Дугина и Владлен Татарский, наверняка преследуют цель спровоцировать нас на ответный террор, чтобы на его основе хоть как-то поддержать на Западе сходящие на нет массовые русофобские проявления. При этом наши оппоненты-душегубы легко готовы пожертвовать жизнями всё новых ни в чём не повинных людей, причём не только в РФ и на территории бывшей УССР - лишь бы побольней досадить нашей Родине, народу и глобальному русскому миру", - отметил Климов.
По словам сенатора, в рассвете сил от рук преступников уходят из жизни подлинные патриоты.
"Мы же в ответ на злодеяния супостатов должны сделать все возможное, чтобы как можно надежнее освободить мир людей от кровожадной русофобской, неонацистской нечисти", - заключил политик.
*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская