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Сенатор Климов назвал цель убийств Дугиной и Татарского - РИА Новости, 04.04.2023
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12:18 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/senator-1862863257.html
Сенатор Климов назвал цель убийств Дугиной и Татарского
Сенатор Климов назвал цель убийств Дугиной и Татарского - РИА Новости, 04.04.2023
Сенатор Климов назвал цель убийств Дугиной и Татарского
Преступления против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского преследуют цель спровоцировать нас на ответный террор, чтобы на его основе хоть как-то поддержать на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:18
2023-04-04T12:18
россия
андрей климов
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
дарья дугина
украина
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Преступления против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского преследуют цель спровоцировать нас на ответный террор, чтобы на его основе хоть как-то поддержать на Западе русофобские проявления, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших. "Преступления против таких граждан России, как Дарья Дугина и Владлен Татарский, наверняка преследуют цель спровоцировать нас на ответный террор, чтобы на его основе хоть как-то поддержать на Западе сходящие на нет массовые русофобские проявления. При этом наши оппоненты-душегубы легко готовы пожертвовать жизнями всё новых ни в чём не повинных людей, причём не только в РФ и на территории бывшей УССР - лишь бы побольней досадить нашей Родине, народу и глобальному русскому миру", - отметил Климов. По словам сенатора, в рассвете сил от рук преступников уходят из жизни подлинные патриоты. "Мы же в ответ на злодеяния супостатов должны сделать все возможное, чтобы как можно надежнее освободить мир людей от кровожадной русофобской, неонацистской нечисти", - заключил политик.*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862759314.html
https://ria.ru/20230403/trepova-1862589792.html
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россия, андрей климов, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, дарья дугина, украина, санкт-петербург
Россия, Андрей Климов, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский, Дарья Дугина, Украина, Санкт-Петербург
Сенатор Климов назвал цель убийств Дугиной и Татарского

Климов: убийства Дугиной и Татарского должны были спровоцировать на ответный террор

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Преступления против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского преследуют цель спровоцировать нас на ответный террор, чтобы на его основе хоть как-то поддержать на Западе русофобские проявления, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.
Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В ООН отреагировали на взрыв в кафе в Петербурге
3 апреля, 20:07
"Преступления против таких граждан России, как Дарья Дугина и Владлен Татарский, наверняка преследуют цель спровоцировать нас на ответный террор, чтобы на его основе хоть как-то поддержать на Западе сходящие на нет массовые русофобские проявления. При этом наши оппоненты-душегубы легко готовы пожертвовать жизнями всё новых ни в чём не повинных людей, причём не только в РФ и на территории бывшей УССР - лишь бы побольней досадить нашей Родине, народу и глобальному русскому миру", - отметил Климов.
По словам сенатора, в рассвете сил от рук преступников уходят из жизни подлинные патриоты.
"Мы же в ответ на злодеяния супостатов должны сделать все возможное, чтобы как можно надежнее освободить мир людей от кровожадной русофобской, неонацистской нечисти", - заключил политик.
*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская
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РоссияАндрей КлимовСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФВзрыв в кафе в ПетербургеВладлен ТатарскийДарья ДугинаУкраинаСанкт-Петербург
 
 
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