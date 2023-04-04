https://ria.ru/20230404/moshenniki-1862666029.html

Популярные схемы обмана: как спасти свой отпуск от мошенников

Популярные схемы обмана: как спасти свой отпуск от мошенников - РИА Новости, 04.04.2023

Популярные схемы обмана: как спасти свой отпуск от мошенников

Перед летним сезоном мошенники активизируются — в ход идут и старые, и новые методы. Обмануть доверчивых туристов могут продавцы экскурсий, "агенты" на сайте с... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:04

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Перед летним сезоном мошенники активизируются — в ход идут и старые, и новые методы. Обмануть доверчивых туристов могут продавцы экскурсий, "агенты" на сайте с дешевыми отелями, "отзывчивые люди" у банкомата на улице. Причем украсть деньги злоумышленники пытаются и до и во время отпуска. О том, как не стать жертвой аферистов и не испортить себе отдых, — в материале РИА Новости.Не переводите деньгиФальшивый сайт — настоящие деньги: эта классическая схема обмана актуальна, хотя осуществить ее все сложнее. "Например, вы пытаетесь оплатить выбранную гостиницу на странице во "ВКонтакте". С вами связывается якобы агент отеля (обычно перезванивает) и просит сразу перевести всю сумму за номер", — рассказывает генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха "Твил.ру" Алексей Черепахин. Дальше, по его словам, "сотрудник гостиницы" исчезает вместе с деньгами туриста. А переход, например, по фишинговой ссылке может привести к тому, что с карты снимут все средства.Еще один распространенный метод: сайты — клоны популярных отелей. "Иногда в выдаче "Яндекса" именно такие двойники стоят на первых позициях, — предупреждает Черепахин. — Цены могут быть очень привлекательными, но при условии, что нужно оплатить все бронирование сразу. После перевода средств связь обрывается, и вернуть деньги, причем даже с привлечением правоохранительных органов, весьма проблематично".По его словам, происходят подобные аферы, как правило, на массовых туристических направлениях. Жертву подгоняют: платить надо быстрее, а то забронируют другие.Как не быть обманутымЧерепахин советует найти побольше отзывов об отеле и сайте, отыскать другие координаты гостиницы, например, в соцсетях либо позвонить напрямую.Обезопасить себя от мошенничества поможет и бронирование через известных агрегаторов или сервисы. В этом случае все места размещения уже проверены. Так, "Твил.ру" и "Туту.ру" дают гарантии."На "Авито" фейки практически исчезли, — уверяет владелица гостевого дома "Эко Дельфин" и автор блога "Сибирячка в Крыму" Оксана Ишимцева. — Там теперь есть галочка "проверенное жилье" и заработало онлайн-бронирование, когда предоплату замораживают и переводят собственнику только через сутки после заселения. Это действительно удобно".У "Островка", отмечает она, тоже сейчас можно безопасно бронировать гостиницы. В прошлом году на новые объекты там ввели стопроцентную предоплату на сайте: деньги отельерам переводят через месяц после заселения. Ишимцева рассказывает, что сама ищет сайты отелей не по поиску в интернете, а по картам и физическому адресу: там есть и прямые ссылки, и телефоны. Свои данные владельцы верифицируют постоянно, без полного набора документов разместиться на площадке невозможно.Турфирма — помощникЕще один способ уберечь себя — обратиться в турфирму. Хороший агент знает все о выбранном отеле."В продаже у федеральных операторов — только классифицированные качественные объекты. Представители компаний проверяют их лично", — объясняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. По ее словам, если клиенты часто жалуются на отель, контракт с ним расторгают. "Никто из крупных туроператоров репутацией рисковать не захочет. С сомнительными гостевыми домами и объектами с плохими отзывами мы не работаем", — подчеркивает она. Низких цен в сезон не бываетСтоит проверить компанию, у которой вы хотите купить путевку, в реестре туроператоров или турагентов, почитать отзывы, узнать историю. Важно не переводить деньги на карту частному лицу — только по реквизитам и с получением всех документов об оплате.Так, турагент из Подольска обманула клиентов на пять миллионов рублей, а в Минводах по той же статье обвинили женщину, присвоившую два миллиона."Один из показателей надежности турфирмы — отсутствие демпинга, — считает турагент Ирина Мкртчян. — Ну не будет нормальная прибыльная компания продавать путевки по цене ниже рыночной".С ней соглашается Валерия Дудинова, PR-менеджер сервиса "Едем-в-Гости.ру": если стоимость меньше средней в два раза и более, скорее всего, вас просто хотят обмануть. "Низких цен в самый сезон, то есть в июне-августе, на Черном море не бывает, ну поймите!" — предостерегает эксперт.Обман с экскурсиямиСалих Ташчи из отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Западном Средиземноморье рассказал о такой схеме: нередко мошенники продают за 30 долларов тур, который на самом деле вдвое дороже. Гости едут, а по факту билеты в музеи не входят в стоимость, как и питание. Причем если оплачивать их на месте, денег тратишь больше, чем при покупке тура с уже включенными опциями.Стоит внимательно относиться к отельным гидам — все расчеты должны быть подтверждены документально.В Стамбуле особо популярен обман путешественников у банкомата. "Турист вставляет карту в аппарат, в это время подходят аферисты и предлагают помощь. Когда пользователь вытаскивает "пластик", все данные с него мошенники уже скопировали специально установленным на клавиатуру устройством", — рассказывает Ташчи.Фото с обезьянкойБесплатные экскурсии с заездом в магазины — это развлечение предлагают во многих странах. Зачастую в таких торговых точках все намного дороже: надо как-то компенсировать работу гида, которому владельцы лавочек отчисляют процент за приведенных покупателей. Правда, не стоит путать такие экскурсии с посещением фабрик, где гости заходят в официальный магазин при производстве. Популярный обман — фотографии с животными. Это запрещено во многих государствах, в том числе в России. Для зверя или птицы такая "работа" — стресс, не стоит поощрять жестокое обращение."Сначала тебе называют цену 200 рублей, а после она превращается в тысячу или больше, — говорит Оксана Ишимцева. — В Ялте из этого развода сделали круглогодичную историю, только там не голуби, а веселые кони. Жулики в костюмах пристают к туристам — особенно с детьми. Родители соглашаются: ну как отказать ребенку! А потом оказывается, что фото стоит как ужин в хорошем ресторане".Планируете кому-то заплатить за услугу — убедитесь, что она вам действительно нужна. И не бойтесь сказать нет, если что-то не устраивает.

https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html

https://ria.ru/20190702/1556118611.html

https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861480038.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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