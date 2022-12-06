https://ria.ru/20221206/moshennichestvo-1836742440.html

В Минводах турагента обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей

В Минводах турагента обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей - РИА Новости, 06.12.2022

В Минводах турагента обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей

Минераловодская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве с туристическими путевками на сумму около РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:07

2022-12-06T18:07

2022-12-06T18:07

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мошенничество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минераловодская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве с туристическими путевками на сумму около двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.Местная жительница обвиняется в совершении 23 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Согласно материалам уголовного дела, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, с 2019 по 2020 год заключала договоры о предоставлении туристических путевок за границу. Мошенница высылала клиентам кассовые чеки, якобы подтверждающие оплату и бронирование услуг. Однако вскоре потерпевшие обнаруживали, что туры на их имена не выкулены, а руководитель фирмы переставала выходить на связь.По указанной схеме обвиняемая обманула 23 человека: ее клиенты жили в Минеральных Водах, Пятигорске, Сочи, Ростове-на-Дону. Общий ущерб оценивается в сумму около двух миллионов рублей.

https://ria.ru/20221103/obman-1828895377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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