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В Минводах турагента обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
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В Минводах турагента обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей
В Минводах турагента обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей - РИА Новости, 06.12.2022
В Минводах турагента обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей
Минераловодская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве с туристическими путевками на сумму около РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:07
2022-12-06T18:07
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
минеральные воды
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минераловодская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве с туристическими путевками на сумму около двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.Местная жительница обвиняется в совершении 23 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Согласно материалам уголовного дела, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, с 2019 по 2020 год заключала договоры о предоставлении туристических путевок за границу. Мошенница высылала клиентам кассовые чеки, якобы подтверждающие оплату и бронирование услуг. Однако вскоре потерпевшие обнаруживали, что туры на их имена не выкулены, а руководитель фирмы переставала выходить на связь.По указанной схеме обвиняемая обманула 23 человека: ее клиенты жили в Минеральных Водах, Пятигорске, Сочи, Ростове-на-Дону. Общий ущерб оценивается в сумму около двух миллионов рублей.
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туризм, новости - туризм, туристы, минеральные воды, мошенники, мошенничество
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Минеральные Воды, мошенники, Мошенничество
18:07 06.12.2022
 
В Минводах турагента обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей

В Минводах завели дело на турагента, обвиняемого в мошенничестве

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минераловодская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве с туристическими путевками на сумму около двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Местная жительница обвиняется в совершении 23 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Согласно материалам уголовного дела, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, с 2019 по 2020 год заключала договоры о предоставлении туристических путевок за границу.
Мошенница высылала клиентам кассовые чеки, якобы подтверждающие оплату и бронирование услуг. Однако вскоре потерпевшие обнаруживали, что туры на их имена не выкулены, а руководитель фирмы переставала выходить на связь.
По указанной схеме обвиняемая обманула 23 человека: ее клиенты жили в Минеральных Водах, Пятигорске, Сочи, Ростове-на-Дону. Общий ущерб оценивается в сумму около двух миллионов рублей.
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