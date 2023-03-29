https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861480038.html

В Турции рассказали о популярных схемах обмана туристов

В Турции рассказали о популярных схемах обмана туристов - РИА Новости, 29.03.2023

В Турции рассказали о популярных схемах обмана туристов

В Турции туристы нередко оказываются жертвами мошенников, о самых популярных схемах обмана сообщили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:39

2023-03-29T13:39

2023-03-29T13:39

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АНТАКЬЯ (Турция), 29 мар — РИА Новости. В Турции туристы нередко оказываются жертвами мошенников, о самых популярных схемах обмана сообщили РИА Новости представители отрасли. Член отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Западном Средиземноморье Салих Ташчи рассказал, что ассоциация в курсе многих случаев. К примеру, нередко мошенники продают за 30 долларов тур, который стоит 60 долларов. В эту сумму уже входят транспорт, питание и экскурсии. "Туристы верят предложившим меньшую цену, отправляются в поездку, где оказывается, что билеты в музеи не включены в стоимость, питание тоже. Клиенты возмущаются, возникают скандалы. Такое бывает и в Анталье, и в Стамбуле", — рассказал Ташчи. По словам эксперта, такие туркомпании действуют без лицензии или под видом уже закрытых фирм. Ассоциация сообщает о нарушителях, но мошенники создают конторы вновь под другими названиями. В Стамбуле особо популярен обман путешественников у банкомата. "Турист вставляет карту в аппарат, в это время к нему подходят аферисты и предлагают помощь. Когда пользователь вытаскивает "пластик", все данные с него уже скопированы мошенниками с помощью специально установленного в банкомат устройства", — рассказал Ташчи. Турфирма Ташчи помогла полиции задержать троих преступников, занимавшихся обманом туристов в центральном стамбульском районе Бейоглу в 2021 году. Они были осуждены на тюремные сроки от восьми месяцев до года. Также нередко туристы лишаются смартфонов и сумок в кафе и ресторанах, отметил собеседник. Полиция расследует подобные случаи только если гость сообщает о них, добавил он.Владелец одной из турфирм в провинции Анталья рассказал о так называемом "законном обмане", когда гиды и турфирмы договариваются с определенными магазинами, ресторанами и завозят в них экскурсионные группы, получая комиссию за посредничество. "Туристы вынуждены приобретать дешевые товары задорого. При этом они думают, что сделали выгодную покупку", — рассказал владелец агентства. В Стамбуле в последнее время распространились случаи, когда путешественников уговаривают зайти в кафе, а на выходе счет оказывается гигантским, и гостя лишают средств, запугивая, говорит собственник турфирмы в этом городе. Эксперт отметил, что полиция не занимается такими случаями, так как, даже если турист обратится с жалобой, доказать что-то тяжело.По его словам, ежедневно на центральной пешеходной улице Истикляль у отдыхающих крадут вещи, а в магазинах, пока клиент выбирает товар, — сумки.

https://ria.ru/20230320/ramadan-1858549010.html

https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861315166.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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