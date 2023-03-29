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В Турции рассказали о популярных схемах обмана туристов - РИА Новости, 29.03.2023
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Туризм
 
13:39 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861480038.html
В Турции рассказали о популярных схемах обмана туристов
В Турции рассказали о популярных схемах обмана туристов - РИА Новости, 29.03.2023
В Турции рассказали о популярных схемах обмана туристов
В Турции туристы нередко оказываются жертвами мошенников, о самых популярных схемах обмана сообщили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:39
2023-03-29T13:39
туризм
туризм
новости - туризм
стамбул
турция
туристы
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АНТАКЬЯ (Турция), 29 мар — РИА Новости. В Турции туристы нередко оказываются жертвами мошенников, о самых популярных схемах обмана сообщили РИА Новости представители отрасли. Член отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Западном Средиземноморье Салих Ташчи рассказал, что ассоциация в курсе многих случаев. К примеру, нередко мошенники продают за 30 долларов тур, который стоит 60 долларов. В эту сумму уже входят транспорт, питание и экскурсии. "Туристы верят предложившим меньшую цену, отправляются в поездку, где оказывается, что билеты в музеи не включены в стоимость, питание тоже. Клиенты возмущаются, возникают скандалы. Такое бывает и в Анталье, и в Стамбуле", — рассказал Ташчи. По словам эксперта, такие туркомпании действуют без лицензии или под видом уже закрытых фирм. Ассоциация сообщает о нарушителях, но мошенники создают конторы вновь под другими названиями. В Стамбуле особо популярен обман путешественников у банкомата. "Турист вставляет карту в аппарат, в это время к нему подходят аферисты и предлагают помощь. Когда пользователь вытаскивает "пластик", все данные с него уже скопированы мошенниками с помощью специально установленного в банкомат устройства", — рассказал Ташчи. Турфирма Ташчи помогла полиции задержать троих преступников, занимавшихся обманом туристов в центральном стамбульском районе Бейоглу в 2021 году. Они были осуждены на тюремные сроки от восьми месяцев до года. Также нередко туристы лишаются смартфонов и сумок в кафе и ресторанах, отметил собеседник. Полиция расследует подобные случаи только если гость сообщает о них, добавил он.Владелец одной из турфирм в провинции Анталья рассказал о так называемом "законном обмане", когда гиды и турфирмы договариваются с определенными магазинами, ресторанами и завозят в них экскурсионные группы, получая комиссию за посредничество. "Туристы вынуждены приобретать дешевые товары задорого. При этом они думают, что сделали выгодную покупку", — рассказал владелец агентства. В Стамбуле в последнее время распространились случаи, когда путешественников уговаривают зайти в кафе, а на выходе счет оказывается гигантским, и гостя лишают средств, запугивая, говорит собственник турфирмы в этом городе. Эксперт отметил, что полиция не занимается такими случаями, так как, даже если турист обратится с жалобой, доказать что-то тяжело.По его словам, ежедневно на центральной пешеходной улице Истикляль у отдыхающих крадут вещи, а в магазинах, пока клиент выбирает товар, — сумки.
https://ria.ru/20230320/ramadan-1858549010.html
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туризм, новости - туризм, стамбул, турция, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Турция, туристы
В Турции рассказали о популярных схемах обмана туристов

Эксперты назвали самые распространенные способы обмана туристов в Турции

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПокупательницы на одном из рынков Стамбула
Покупательницы на одном из рынков Стамбула - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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АНТАКЬЯ (Турция), 29 мар — РИА Новости. В Турции туристы нередко оказываются жертвами мошенников, о самых популярных схемах обмана сообщили РИА Новости представители отрасли.
Член отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Западном Средиземноморье Салих Ташчи рассказал, что ассоциация в курсе многих случаев. К примеру, нередко мошенники продают за 30 долларов тур, который стоит 60 долларов. В эту сумму уже входят транспорт, питание и экскурсии.
"Туристы верят предложившим меньшую цену, отправляются в поездку, где оказывается, что билеты в музеи не включены в стоимость, питание тоже. Клиенты возмущаются, возникают скандалы. Такое бывает и в Анталье, и в Стамбуле", — рассказал Ташчи.
По словам эксперта, такие туркомпании действуют без лицензии или под видом уже закрытых фирм. Ассоциация сообщает о нарушителях, но мошенники создают конторы вновь под другими названиями.
В Стамбуле особо популярен обман путешественников у банкомата. "Турист вставляет карту в аппарат, в это время к нему подходят аферисты и предлагают помощь. Когда пользователь вытаскивает "пластик", все данные с него уже скопированы мошенниками с помощью специально установленного в банкомат устройства", — рассказал Ташчи.
Турфирма Ташчи помогла полиции задержать троих преступников, занимавшихся обманом туристов в центральном стамбульском районе Бейоглу в 2021 году. Они были осуждены на тюремные сроки от восьми месяцев до года.
Также нередко туристы лишаются смартфонов и сумок в кафе и ресторанах, отметил собеседник. Полиция расследует подобные случаи только если гость сообщает о них, добавил он.
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Владелец одной из турфирм в провинции Анталья рассказал о так называемом "законном обмане", когда гиды и турфирмы договариваются с определенными магазинами, ресторанами и завозят в них экскурсионные группы, получая комиссию за посредничество. "Туристы вынуждены приобретать дешевые товары задорого. При этом они думают, что сделали выгодную покупку", — рассказал владелец агентства.
В Стамбуле в последнее время распространились случаи, когда путешественников уговаривают зайти в кафе, а на выходе счет оказывается гигантским, и гостя лишают средств, запугивая, говорит собственник турфирмы в этом городе. Эксперт отметил, что полиция не занимается такими случаями, так как, даже если турист обратится с жалобой, доказать что-то тяжело.
По его словам, ежедневно на центральной пешеходной улице Истикляль у отдыхающих крадут вещи, а в магазинах, пока клиент выбирает товар, — сумки.
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