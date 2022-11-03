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Турагент из Подольска обманула клиентов на пять миллионов рублей
Турагент из Подольска обманула клиентов на пять миллионов рублей - РИА Новости, 03.11.2022
Турагент из Подольска обманула клиентов на пять миллионов рублей
Турагент Полина Лукьянова обманула клиентов на пять миллионов рублей и скрылась, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:13
2022-11-03T12:13
2022-11-03T12:13
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Турагент Полина Лукьянова обманула клиентов на пять миллионов рублей и скрылась, сообщает АТОР.По данным ассоциации, история началась с блогера, который купил путевку на Мальдивы, но подтверждение бронирования и авиабилеты так и не получил. С помощью соцсетей он нашел и других пострадавших — ими оказались десятки человек."Полина Лукьянова обманула туристов на сумму не менее пяти миллионов рублей. Возможно, эта сумма вырастет", — отмечают в АТОР.Жертвами мошенницы стали также и партнеры, а именно — отели, располагающиеся в основном в Аланье. Общий ущерб турецкого турбизнеса оценивается примерно в 10 тысяч евро.Против турагента уже возбудили уголовное дело. Она обещала сотрудникам правоохранительных органов, что вернет деньги, но этого так и не произошло: ее страницы в соцсетях удалены, телефон отключен.Чтобы не оказаться жертвой мошенников, в АТОР рекомендуют никогда не оплачивать тур без договора, подписанного сторонами. Кроме того, перед покупкой нужно проверять реквизиты и не перечислять средства на карты физических лиц.
https://ria.ru/20221101/karachaevo-cherkesiya-1828469249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, мошенничество, турция, анталья (провинция), отели
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, туристы, Мошенничество, Турция, Анталья (провинция), Отели
Турагент из Подольска обманула клиентов на пять миллионов рублей
АТОР: турагент Полина Лукьянова задолжала клиентам около пяти миллионов рублей
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Турагент Полина Лукьянова обманула клиентов на пять миллионов рублей и скрылась, сообщает
АТОР.
По данным ассоциации, история началась с блогера, который купил путевку на Мальдивы
, но подтверждение бронирования и авиабилеты так и не получил. С помощью соцсетей он нашел и других пострадавших — ими оказались десятки человек.
"Полина Лукьянова обманула туристов на сумму не менее пяти миллионов рублей. Возможно, эта сумма вырастет", — отмечают в АТОР.
Жертвами мошенницы стали также и партнеры, а именно — отели, располагающиеся в основном в Аланье. Общий ущерб турецкого турбизнеса оценивается примерно в 10 тысяч евро.
Против турагента уже возбудили уголовное дело. Она обещала сотрудникам правоохранительных органов, что вернет деньги, но этого так и не произошло: ее страницы в соцсетях удалены, телефон отключен.
Чтобы не оказаться жертвой мошенников, в АТОР рекомендуют никогда не оплачивать тур без договора, подписанного сторонами. Кроме того, перед покупкой нужно проверять реквизиты и не перечислять средства на карты физических лиц.