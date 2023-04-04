https://ria.ru/20230404/moratoriy-1862931494.html
Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь
Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 04.04.2023
Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России после гибели военкора Владлена Татарского. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:22
2023-04-04T15:22
2023-04-04T15:22
россия
санкт-петербург
украина
леонид слуцкий (политик)
владлен татарский
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
совет европы
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России после гибели военкора Владлена Татарского. "Вступив в 1996 году в Совет Европы, (мы) соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским, то, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму", - сообщил он на пленарном заседании. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html
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россия, санкт-петербург, украина, леонид слуцкий (политик), владлен татарский, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), совет европы, лдпр, взрыв в кафе в петербурге
Россия, Санкт-Петербург, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Владлен Татарский, Алексей Навальный, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Европы, ЛДПР, Взрыв в кафе в Петербурге
Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь
Слуцкий после гибели военкора Татарского предложил отменить мораторий на смертную казнь