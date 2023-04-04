У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
У парламента Армении в центре Еревана проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
ЕРЕВАН, 4 апр — РИА Новости. У здания парламента на проспекте Маршала Баграмяна в центре Еревана проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.
Организатором акции выступило движение "Вместе", в ней участвуют руководители некоторых политических партий, родители погибших военнослужащих и ветераны боевых действий. Выступающие требуют отправить в отставку правительство и обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и границ Армении.
"У нас есть проблема — власть во главе с Пашиняном, которая должна уйти. Вопрос Арцаха (армянское самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) и безопасности взаимосвязан с этой проблемой", — заявил бывший премьер Армении Грант Багратян.
По его словам, власти идут на постоянные уступки Азербайджану и целенаправленно пытаются лишить страну армии.
Глава Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что после смены власти нужно вместе с союзниками восстановить систему безопасности страны.
Митинг завершился без инцидентов. Следующая акция запланирована на 11 апреля.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. В регионе разместили российских миротворцев.