Рейтинг@Mail.ru
У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 04.04.2023 (обновлено: 18:17 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/miting-1862974222.html
У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 04.04.2023
У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
У здания парламента на проспекте Маршала Баграмяна в центре Еревана проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:59
2023-04-04T18:17
в мире
армения
нагорный карабах
никол пашинян
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862976655_19:0:1683:936_1920x0_80_0_0_d18628b5c8612fe49a275c351804ef5c.png
ЕРЕВАН, 4 апр — РИА Новости. У здания парламента на проспекте Маршала Баграмяна в центре Еревана проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Организатором акции выступило движение "Вместе", в ней участвуют руководители некоторых политических партий, родители погибших военнослужащих и ветераны боевых действий. Выступающие требуют отправить в отставку правительство и обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и границ Армении."У нас есть проблема — власть во главе с Пашиняном, которая должна уйти. Вопрос Арцаха (армянское самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) и безопасности взаимосвязан с этой проблемой", — заявил бывший премьер Армении Грант Багратян.По его словам, власти идут на постоянные уступки Азербайджану и целенаправленно пытаются лишить страну армии. Глава Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что после смены власти нужно вместе с союзниками восстановить систему безопасности страны. Митинг завершился без инцидентов. Следующая акция запланирована на 11 апреля.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. В регионе разместили российских миротворцев.
https://ria.ru/20230112/karabakh-1844311643.html
https://ria.ru/20230216/dogovor-1852326824.html
армения
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862976655_227:0:1475:936_1920x0_80_0_0_45e2acd22122dc58c7f69808b5ae354b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, нагорный карабах, никол пашинян, азербайджан
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Азербайджан
У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

У парламента Армении в центре Еревана проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

© Фото : Sputnik АрменияУ парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : Sputnik Армения
У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 апр — РИА Новости. У здания парламента на проспекте Маршала Баграмяна в центре Еревана проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.
Организатором акции выступило движение "Вместе", в ней участвуют руководители некоторых политических партий, родители погибших военнослужащих и ветераны боевых действий. Выступающие требуют отправить в отставку правительство и обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и границ Армении.
"У нас есть проблема — власть во главе с Пашиняном, которая должна уйти. Вопрос Арцаха (армянское самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) и безопасности взаимосвязан с этой проблемой", — заявил бывший премьер Армении Грант Багратян.
По его словам, власти идут на постоянные уступки Азербайджану и целенаправленно пытаются лишить страну армии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Пашинян призвал Нагорно-Карабахскую республику к диалогу с Азербайджаном
12 января, 10:57
Глава Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что после смены власти нужно вместе с союзниками восстановить систему безопасности страны.
Митинг завершился без инцидентов. Следующая акция запланирована на 11 апреля.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. В регионе разместили российских миротворцев.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Армения передала Азербайджану предложения по мирному договору
16 февраля, 10:10
 
В миреАрменияНагорный КарабахНикол ПашинянАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала