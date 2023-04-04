https://ria.ru/20230404/miting-1862974222.html

У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 04.04.2023

У парламента Армении проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

У здания парламента на проспекте Маршала Баграмяна в центре Еревана проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:59

2023-04-04T16:59

2023-04-04T18:17

в мире

армения

нагорный карабах

никол пашинян

азербайджан

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ЕРЕВАН, 4 апр — РИА Новости. У здания парламента на проспекте Маршала Баграмяна в центре Еревана проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Организатором акции выступило движение "Вместе", в ней участвуют руководители некоторых политических партий, родители погибших военнослужащих и ветераны боевых действий. Выступающие требуют отправить в отставку правительство и обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и границ Армении."У нас есть проблема — власть во главе с Пашиняном, которая должна уйти. Вопрос Арцаха (армянское самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) и безопасности взаимосвязан с этой проблемой", — заявил бывший премьер Армении Грант Багратян.По его словам, власти идут на постоянные уступки Азербайджану и целенаправленно пытаются лишить страну армии. Глава Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что после смены власти нужно вместе с союзниками восстановить систему безопасности страны. Митинг завершился без инцидентов. Следующая акция запланирована на 11 апреля.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. В регионе разместили российских миротворцев.

https://ria.ru/20230112/karabakh-1844311643.html

https://ria.ru/20230216/dogovor-1852326824.html

армения

нагорный карабах

азербайджан

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в мире, армения, нагорный карабах, никол пашинян, азербайджан