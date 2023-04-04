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В Нижнем Новгороде устроили стихийный мемориал памяти Владлена Татарского
В Нижнем Новгороде устроили стихийный мемориал памяти Владлена Татарского - РИА Новости, 04.04.2023
В Нижнем Новгороде устроили стихийный мемориал памяти Владлена Татарского
Стихийный мемориал памяти погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского появился в центре Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T23:50
2023-04-04T23:50
2023-04-04T23:50
общество
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владлен татарский
владимир путин
алексей навальный
санкт-петербург
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взрыв в кафе в петербурге
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Стихийный мемориал памяти погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского появился в центре Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости. Несколько портретов Татарского разместили на центральной пешеходной улице города - Большой Покровской - возле театра драмы. Нижегородцы принесли цветы и свечи к импровизированной стене памяти. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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общество, нижний новгород, владлен татарский, владимир путин, алексей навальный, санкт-петербург, украина, взрыв в кафе в петербурге
Общество, Нижний Новгород, Владлен Татарский, Владимир Путин, Алексей Навальный, Санкт-Петербург, Украина, Взрыв в кафе в Петербурге
В Нижнем Новгороде устроили стихийный мемориал памяти Владлена Татарского
В Нижнем Новгороде устроили стихийный мемориал памяти военкора Владлена Татарского