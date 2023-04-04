https://ria.ru/20230404/memorial-1863050316.html

В Нижнем Новгороде устроили стихийный мемориал памяти Владлена Татарского

В Нижнем Новгороде устроили стихийный мемориал памяти Владлена Татарского - РИА Новости, 04.04.2023

В Нижнем Новгороде устроили стихийный мемориал памяти Владлена Татарского

Стихийный мемориал памяти погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского появился в центре Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T23:50

2023-04-04T23:50

2023-04-04T23:50

общество

нижний новгород

владлен татарский

владимир путин

алексей навальный

санкт-петербург

украина

взрыв в кафе в петербурге

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Стихийный мемориал памяти погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского появился в центре Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости. Несколько портретов Татарского разместили на центральной пешеходной улице города - Большой Покровской - возле театра драмы. Нижегородцы принесли цветы и свечи к импровизированной стене памяти. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

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общество, нижний новгород, владлен татарский, владимир путин, алексей навальный, санкт-петербург, украина, взрыв в кафе в петербурге