Одну из пострадавших в кафе в Петербурге перевели на амбулаторное лечение
Девушку, пострадавшую при взрыве в кафе в Петербурге, перевели на амбулаторное лечение
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб разбирают завалы на месте взрыва у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Сотрудники коммунальных служб разбирают завалы на месте взрыва у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка переведена на амбулаторное лечение, 14-летняя пострадавшая в настоящее время находится в больнице, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Число пострадавших при взрыве в кафе выросло до 33-х за счет двух несовершеннолетних. 14-летний подросток госпитализирован в больницу святой Ольги в состоянии средней степени тяжести в лор-отделение. 17-летняя девушка поступила в центр имени Раухфуса в удовлетворительном состоянии. От госпитализации отказалась и после обследования была отпущена на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Ранее Минздрав сообщал, что на стационарном лечении в больницах Петербурга остаются 22 человека, состояние восьми из них оценивается как тяжелое, 14 – в состоянии средней и легкой степени тяжести.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью - о теракте.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.