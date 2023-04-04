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Одну из пострадавших в кафе в Петербурге перевели на амбулаторное лечение - РИА Новости, 04.04.2023
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00:00 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/lechenie-1862782006.html
Одну из пострадавших в кафе в Петербурге перевели на амбулаторное лечение
Одну из пострадавших в кафе в Петербурге перевели на амбулаторное лечение - РИА Новости, 04.04.2023
Одну из пострадавших в кафе в Петербурге перевели на амбулаторное лечение
Пострадавшая при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка переведена на амбулаторное лечение, 14-летняя пострадавшая в настоящее время находится в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:00
2023-04-04T00:00
происшествия
санкт-петербург
россия
украина
владлен татарский
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка переведена на амбулаторное лечение, 14-летняя пострадавшая в настоящее время находится в больнице, сообщает городской комитет по здравоохранению. "Число пострадавших при взрыве в кафе выросло до 33-х за счет двух несовершеннолетних. 14-летний подросток госпитализирован в больницу святой Ольги в состоянии средней степени тяжести в лор-отделение. 17-летняя девушка поступила в центр имени Раухфуса в удовлетворительном состоянии. От госпитализации отказалась и после обследования была отпущена на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Ранее Минздрав сообщал, что на стационарном лечении в больницах Петербурга остаются 22 человека, состояние восьми из них оценивается как тяжелое, 14 – в состоянии средней и легкой степени тяжести. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью - о теракте.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, украина, владлен татарский, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Украина, Владлен Татарский, Алексей Навальный, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
Одну из пострадавших в кафе в Петербурге перевели на амбулаторное лечение

Девушку, пострадавшую при взрыве в кафе в Петербурге, перевели на амбулаторное лечение

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб разбирают завалы на месте взрыва у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Сотрудники коммунальных служб разбирают завалы на месте взрыва у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудники коммунальных служб разбирают завалы на месте взрыва у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка переведена на амбулаторное лечение, 14-летняя пострадавшая в настоящее время находится в больнице, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Число пострадавших при взрыве в кафе выросло до 33-х за счет двух несовершеннолетних. 14-летний подросток госпитализирован в больницу святой Ольги в состоянии средней степени тяжести в лор-отделение. 17-летняя девушка поступила в центр имени Раухфуса в удовлетворительном состоянии. От госпитализации отказалась и после обследования была отпущена на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
Ранее Минздрав сообщал, что на стационарном лечении в больницах Петербурга остаются 22 человека, состояние восьми из них оценивается как тяжелое, 14 – в состоянии средней и легкой степени тяжести.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью - о теракте.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
Дарья Трепова
Знакомый подозреваемой в убийстве Татарского рассказал о ней
Вчера, 15:34
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияУкраинаВладлен ТатарскийАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
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