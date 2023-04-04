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В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском - РИА Новости, 04.04.2023
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16:51 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/bilbordy-1862972105.html
В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском
В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском - РИА Новости, 04.04.2023
В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском
Билборды в память о погибшем в результате теракта военном корреспонденте Владлене Татарском появились на главных улицах Донецка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:51
2023-04-04T16:51
россия
донецк
макеевка
владлен татарский
алексей навальный
владимир путин
фонд борьбы с коррупцией
общество
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Билборды в память о погибшем в результате теракта военном корреспонденте Владлене Татарском появились на главных улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Как минимум три придорожных плаката размещено на пересечении проспекта Мира с улицей Артема в центре города, недалеко от Парка кованых фигур и здания городской администрации. Еще один билборд установлен недалеко от больницы имени Калинина на проспекте Ильича, который ведет в Макеевку, родной город известного военкора. На них изображен портрет погибшего и приведена его цитата: "Я отдам свою жизнь за нашу победу. За победу России!" Там же под портретом написаны слова посвящения: "Брату во Христе - от православных подразделений". Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Билборды в память о Владлене Татарском на улицах Донецка
Билборды в память о Владлене Татарском на улицах Донецка
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россия, донецк, макеевка, владлен татарский, алексей навальный, владимир путин, фонд борьбы с коррупцией, общество, взрыв в кафе в петербурге, видео
Россия, Донецк, Макеевка, Владлен Татарский, Алексей Навальный, Владимир Путин, Фонд борьбы с коррупцией, Общество, Взрыв в кафе в Петербурге
В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Билборды в память о погибшем в результате теракта военном корреспонденте Владлене Татарском появились на главных улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
2023-04-04T16:51
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В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском

В центре Донецка появились билборды в память о погибшем в теракте Владлене Татарском

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкБилборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Билборды в память о погибшем в результате теракта военном корреспонденте Владлене Татарском появились на главных улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Как минимум три придорожных плаката размещено на пересечении проспекта Мира с улицей Артема в центре города, недалеко от Парка кованых фигур и здания городской администрации. Еще один билборд установлен недалеко от больницы имени Калинина на проспекте Ильича, который ведет в Макеевку, родной город известного военкора. На них изображен портрет погибшего и приведена его цитата: "Я отдам свою жизнь за нашу победу. За победу России!" Там же под портретом написаны слова посвящения: "Брату во Христе - от православных подразделений".
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.
 
РоссияДонецкМакеевкаВладлен ТатарскийАлексей НавальныйВладимир ПутинФонд борьбы с коррупциейОбществоВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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