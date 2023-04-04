В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском
В центре Донецка появились билборды в память о погибшем в теракте Владлене Татарском
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкБилборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Билборды в память о погибшем в результате теракта военном корреспонденте Владлене Татарском появились на главных улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Как минимум три придорожных плаката размещено на пересечении проспекта Мира с улицей Артема в центре города, недалеко от Парка кованых фигур и здания городской администрации. Еще один билборд установлен недалеко от больницы имени Калинина на проспекте Ильича, который ведет в Макеевку, родной город известного военкора. На них изображен портрет погибшего и приведена его цитата: "Я отдам свою жизнь за нашу победу. За победу России!" Там же под портретом написаны слова посвящения: "Брату во Христе - от православных подразделений".
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.