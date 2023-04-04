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В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском

В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском - РИА Новости, 04.04.2023

В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском

Билборды в память о погибшем в результате теракта военном корреспонденте Владлене Татарском появились на главных улицах Донецка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:51

2023-04-04T16:51

2023-04-04T16:51

россия

донецк

макеевка

владлен татарский

алексей навальный

владимир путин

фонд борьбы с коррупцией

общество

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Билборды в память о погибшем в результате теракта военном корреспонденте Владлене Татарском появились на главных улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Как минимум три придорожных плаката размещено на пересечении проспекта Мира с улицей Артема в центре города, недалеко от Парка кованых фигур и здания городской администрации. Еще один билборд установлен недалеко от больницы имени Калинина на проспекте Ильича, который ведет в Макеевку, родной город известного военкора. На них изображен портрет погибшего и приведена его цитата: "Я отдам свою жизнь за нашу победу. За победу России!" Там же под портретом написаны слова посвящения: "Брату во Христе - от православных подразделений". Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.

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Билборды в память о Владлене Татарском на улицах Донецка Билборды в память о Владлене Татарском на улицах Донецка 2023-04-04T16:51 true PT0M16S

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россия, донецк, макеевка, владлен татарский, алексей навальный, владимир путин, фонд борьбы с коррупцией, общество, взрыв в кафе в петербурге, видео