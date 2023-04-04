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Владелец LVMH Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes - РИА Новости, 04.04.2023
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14:28 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/arno-1862909918.html
Владелец LVMH Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
Владелец LVMH Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes - РИА Новости, 04.04.2023
Владелец LVMH Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:28
2023-04-04T14:28
бернар арно
илон маск
lvmh
louis vuitton
forbes
в мире
джефф безос
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сместив Илона Маска, сообщает издание. Состояние Арно оценивается в 211 миллиардов долларов, год назад оно составляло 158 миллиардов. Как отмечает Forbes, владелец LVMH стал первым французом, возглавившим рейтинг. Второе место занимает бывший лидер рейтинга, Маск, состояние которого оценивается в 180 миллиардов долларов, в 2022 году оно составляло 219 миллиардов. Снижение состояния Маска издание связывает с покупкой Twitter в прошлом году, которая способствовала обвалу капитализации его компании Tesla. Третье место в списке занимает Джефф Безос. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon в текущем году составляет 114 миллиардов долларов после 171 миллиарда годом ранее. Четвертую позицию занимает глава Oracle Ларри Эллисон, чье состояние увеличилось до 107 миллиардов долларов со 106 миллиардов. Пятерку лидеров замыкает известный инвестор Уоррен Баффет, богатство которого в этом году насчитывает 106 миллиардов долларов, снизившись со 118 миллиардов год назад. А общее состояние миллиардеров планеты, согласно подсчетам Forbes, составляет 12,2 триллиона долларов, что на 0,5 миллиарда меньше показателя годичной давности. Количество миллиардеров в мире также сократилось – до 2640 с 2668 годом ранее.
https://ria.ru/20230404/melnichenko-1862907138.html
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бернар арно, илон маск, lvmh, louis vuitton, forbes, в мире, джефф безос, twitter, tesla
Бернар Арно, Илон Маск, LVMH, Louis Vuitton, Forbes, В мире, Джефф Безос, Twitter, Tesla
Владелец LVMH Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Forbes: владелец LVMH Арно возглавил рейтинг богатейших людей, сместив главу Tesla Маска

© AP Photo / Christophe EnaФранцузский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сместив Илона Маска, сообщает издание.
Состояние Арно оценивается в 211 миллиардов долларов, год назад оно составляло 158 миллиардов. Как отмечает Forbes, владелец LVMH стал первым французом, возглавившим рейтинг.
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Второе место занимает бывший лидер рейтинга, Маск, состояние которого оценивается в 180 миллиардов долларов, в 2022 году оно составляло 219 миллиардов. Снижение состояния Маска издание связывает с покупкой Twitter в прошлом году, которая способствовала обвалу капитализации его компании Tesla.
Третье место в списке занимает Джефф Безос. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon в текущем году составляет 114 миллиардов долларов после 171 миллиарда годом ранее.
Четвертую позицию занимает глава Oracle Ларри Эллисон, чье состояние увеличилось до 107 миллиардов долларов со 106 миллиардов. Пятерку лидеров замыкает известный инвестор Уоррен Баффет, богатство которого в этом году насчитывает 106 миллиардов долларов, снизившись со 118 миллиардов год назад.
А общее состояние миллиардеров планеты, согласно подсчетам Forbes, составляет 12,2 триллиона долларов, что на 0,5 миллиарда меньше показателя годичной давности. Количество миллиардеров в мире также сократилось – до 2640 с 2668 годом ранее.
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Бернар АрноИлон МаскLVMHLouis VuittonForbesВ миреДжефф БезосTwitterTesla
 
 
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