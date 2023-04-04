https://ria.ru/20230404/arno-1862909918.html

Владелец LVMH Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Владелец LVMH Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes - РИА Новости, 04.04.2023

Владелец LVMH Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:28

2023-04-04T14:28

2023-04-04T14:28

бернар арно

илон маск

lvmh

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в мире

джефф безос

twitter

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сместив Илона Маска, сообщает издание. Состояние Арно оценивается в 211 миллиардов долларов, год назад оно составляло 158 миллиардов. Как отмечает Forbes, владелец LVMH стал первым французом, возглавившим рейтинг. Второе место занимает бывший лидер рейтинга, Маск, состояние которого оценивается в 180 миллиардов долларов, в 2022 году оно составляло 219 миллиардов. Снижение состояния Маска издание связывает с покупкой Twitter в прошлом году, которая способствовала обвалу капитализации его компании Tesla. Третье место в списке занимает Джефф Безос. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon в текущем году составляет 114 миллиардов долларов после 171 миллиарда годом ранее. Четвертую позицию занимает глава Oracle Ларри Эллисон, чье состояние увеличилось до 107 миллиардов долларов со 106 миллиардов. Пятерку лидеров замыкает известный инвестор Уоррен Баффет, богатство которого в этом году насчитывает 106 миллиардов долларов, снизившись со 118 миллиардов год назад. А общее состояние миллиардеров планеты, согласно подсчетам Forbes, составляет 12,2 триллиона долларов, что на 0,5 миллиарда меньше показателя годичной давности. Количество миллиардеров в мире также сократилось – до 2640 с 2668 годом ранее.

https://ria.ru/20230404/melnichenko-1862907138.html

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бернар арно, илон маск, lvmh, louis vuitton, forbes, в мире, джефф безос, twitter, tesla