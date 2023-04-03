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В ООН отреагировали на взрыв в кафе в Петербурге

В ООН отреагировали на взрыв в кафе в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023

В ООН отреагировали на взрыв в кафе в Петербурге

ООН выразила обеспокоенность взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:07

2023-04-03T20:07

2023-04-03T21:13

санкт-петербург

оон

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

украина

россия

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

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ООН, 3 апр — РИА Новости. ООН выразила обеспокоенность взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.Представитель генерального секретаря ООН отказался от комментариев решение Следственного комитета квалифицировать инцидент как теракт, заявив, что ждет результатов расследования.Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 33 человека. В больницах города остаются 22 пострадавших.Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Девушка подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.

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санкт-петербург, оон, взрыв в кафе в петербурге, происшествия, украина, россия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), стефан дюжаррик