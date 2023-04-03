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В больницах в Петербурге остаются 22 пострадавших при взрыве в кафе

В больницах в Петербурге остаются 22 пострадавших при взрыве в кафе - РИА Новости, 03.04.2023

В больницах в Петербурге остаются 22 пострадавших при взрыве в кафе

В больницах Санкт-Петербурга остаются 22 пострадавших при взрыве в кафе, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:55

2023-04-03T18:55

2023-04-03T18:57

санкт-петербург

украина

россия

александр беглов

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. В больницах Санкт-Петербурга остаются 22 пострадавших при взрыве в кафе, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор города Александр Беглов. "В больницах остается 22 раненных. Тяжело пострадавшие были прооперированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. За их состоянием следят врачи", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

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санкт-петербург, украина, россия, александр беглов, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге