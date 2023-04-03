https://ria.ru/20230403/vzryv-1862652871.html

Губернатор рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге

Губернатор рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023

Губернатор рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе 1 миллион рублей, тяжело раненным - по 500 тысяч рублей, остальным пострадавшим - по 250... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:29

2023-04-03T14:29

2023-04-03T14:36

происшествия

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе 1 миллион рублей, тяжело раненным - по 500 тысяч рублей, остальным пострадавшим - по 250 тысяч рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, александр беглов