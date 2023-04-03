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Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023
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10:13 03.04.2023
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Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге
Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023
Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге
Журналистка Татьяна Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:13
2023-04-03T10:13
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
владлен татарский
эстония
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Журналистка Татьяна Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее член Русского географического общества Владимир Дервенев сообщил, что при взрыве в кафе пострадал общественный деятель, один из координаторов движения "Бессмертный полк" в Эстонии Сергей Чаулин, а также журналистка Татьяна Любина , которая работает в ежемесячном журнале "Адреса Петербурга", согласно информации в ее аккаунтах в соцсетях. "2 апреля от взрыва в петербургском кафе, в результате которого погиб Владлен Татарский (Максим Фомин), серьезно пострадала журналистка Татьяна Любина", – сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Татьяна Любина - обозреватель журнала "Адреса Петербурга", автор эстонского издания "Трибуна", член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, после взрыва в кафе в городские стационары был доставлен 31 человек. По данным на 7 утра понедельника, 9 человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах 8 человек остаются в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, владлен татарский, эстония
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Владлен Татарский, Эстония
Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге

Союз журналистов: при взрыве в кафе в Петербурге пострадала журналистка Любина

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург
Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Журналистка Татьяна Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ранее член Русского географического общества Владимир Дервенев сообщил, что при взрыве в кафе пострадал общественный деятель, один из координаторов движения "Бессмертный полк" в Эстонии Сергей Чаулин, а также журналистка Татьяна Любина , которая работает в ежемесячном журнале "Адреса Петербурга", согласно информации в ее аккаунтах в соцсетях.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Место у кафе в Петербурге после взрыва остается оцеплено
Вчера, 08:31
"2 апреля от взрыва в петербургском кафе, в результате которого погиб Владлен Татарский (Максим Фомин), серьезно пострадала журналистка Татьяна Любина", – сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Татьяна Любина - обозреватель журнала "Адреса Петербурга", автор эстонского издания "Трибуна", член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, после взрыва в кафе в городские стационары был доставлен 31 человек. По данным на 7 утра понедельника, 9 человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах 8 человек остаются в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном.
Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Стало известно состояние пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки
Вчера, 00:33
 
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