https://ria.ru/20230403/vzryv-1862571194.html

Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге

Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023

Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге

Журналистка Татьяна Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:13

2023-04-03T10:13

2023-04-03T10:13

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

владлен татарский

эстония

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Журналистка Татьяна Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее член Русского географического общества Владимир Дервенев сообщил, что при взрыве в кафе пострадал общественный деятель, один из координаторов движения "Бессмертный полк" в Эстонии Сергей Чаулин, а также журналистка Татьяна Любина , которая работает в ежемесячном журнале "Адреса Петербурга", согласно информации в ее аккаунтах в соцсетях. "2 апреля от взрыва в петербургском кафе, в результате которого погиб Владлен Татарский (Максим Фомин), серьезно пострадала журналистка Татьяна Любина", – сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Татьяна Любина - обозреватель журнала "Адреса Петербурга", автор эстонского издания "Трибуна", член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, после взрыва в кафе в городские стационары был доставлен 31 человек. По данным на 7 утра понедельника, 9 человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах 8 человек остаются в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862555302.html

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санкт-петербург

ленинградская область

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, владлен татарский, эстония