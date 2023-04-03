https://ria.ru/20230403/ukraina-1862573995.html

Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с визитом в Киев

Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с визитом в Киев - РИА Новости, 03.04.2023

Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с визитом в Киев

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в понедельник прибыла с визитом в Киев, сообщила в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:27

2023-04-03T10:27

2023-04-03T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

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одри азуле

эмине джапарова

юнеско

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в понедельник прибыла с визитом в Киев, сообщила в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Ранее издание "Думская" сообщало, что Азуле 4 апреля посетит Одессу. ЮНЕСКО в январе признал центр Одессы объектом исторического наследия, находящимся под угрозой. Как отмечало ранее агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, одри азуле, эмине джапарова, юнеско