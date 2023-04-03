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Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с визитом в Киев
Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с визитом в Киев - РИА Новости, 03.04.2023
Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с визитом в Киев
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в понедельник прибыла с визитом в Киев, сообщила в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:27
2023-04-03T10:27
2023-04-03T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
одри азуле
эмине джапарова
юнеско
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в понедельник прибыла с визитом в Киев, сообщила в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Ранее издание "Думская" сообщало, что Азуле 4 апреля посетит Одессу. ЮНЕСКО в январе признал центр Одессы объектом исторического наследия, находящимся под угрозой. Как отмечало ранее агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". В МИД РФ заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран, оно не подкреплено необходимой экспертизой. Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, добавили в российском МИД.
https://ria.ru/20230126/yunesko-1847596038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, одри азуле, эмине джапарова, юнеско
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Одри Азуле, Эмине Джапарова, ЮНЕСКО
Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с визитом в Киев
МИД Украины сообщил о прибытии гендиректора ЮНЕСКО Азуле с визитом в Киев