https://ria.ru/20230125/odessa-1847420800.html

ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы культурным наследием под угрозой

ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы культурным наследием под угрозой - РИА Новости, 25.01.2023

ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы культурным наследием под угрозой

Исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой, сообщила организация в среду. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:53

2023-01-25T18:53

2023-01-25T18:53

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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой, сообщила организация в среду. "Исторический центра портового города Одесса, расположенного на побережье Черного моря, в среду был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО под угрозой", - сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter. Как отмечает агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, "легендарный портовый город, оставивший след в кинематографе, литературе и искусстве, с этих пор находится под усиленной защитой международного сообщества". "В то время, пока продолжается война, этот шаг отражает нашу коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений", - написала она в Twitter. Новый статус, в том числе, позволит властям Украины обращаться за международной технической и финансовой поддержкой для защиты объекта и для его восстановления. 11 октября на заседании исполнительного совета организации Владимир Зеленский в видеообращении к 58 представителям стран-участниц организации сообщил, что Одесса подала заявку на признание ее исторического центра объектом культурного наследия под угрозой "из-за продолжающихся российских бомбардировок". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одесса, украина, юнеско, в мире