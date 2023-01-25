ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы культурным наследием под угрозой
Исторический центр Одессы внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО под угрозой
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой, сообщила организация в среду.
"Исторический центра портового города Одесса, расположенного на побережье Черного моря, в среду был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО под угрозой", - сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
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Как отмечает агентство Франс Пресс, в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, 6 стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против.
Как отметила глава организации Одри Азуле, "легендарный портовый город, оставивший след в кинематографе, литературе и искусстве, с этих пор находится под усиленной защитой международного сообщества". "В то время, пока продолжается война, этот шаг отражает нашу коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений", - написала она в Twitter.
Новый статус, в том числе, позволит властям Украины обращаться за международной технической и финансовой поддержкой для защиты объекта и для его восстановления.
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11 октября на заседании исполнительного совета организации Владимир Зеленский в видеообращении к 58 представителям стран-участниц организации сообщил, что Одесса подала заявку на признание ее исторического центра объектом культурного наследия под угрозой "из-за продолжающихся российских бомбардировок".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.
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