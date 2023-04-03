https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862614892.html

Муж Треповой заявил, что не имеет отношения к убийству Татарского

Муж Треповой заявил, что не имеет отношения к убийству Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

Муж Треповой заявил, что не имеет отношения к убийству Татарского

Член Либертарианской партии России (ЛПР) Дмитрий Рылов утверждает, что не имеет никакого отношения к взрыву в петербургском кафе, в котором погиб военкор... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:26

2023-04-03T12:26

2023-04-03T12:49

санкт-петербург

происшествия

владлен татарский

дмитрий рылов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Член Либертарианской партии России (ЛПР) Дмитрий Рылов утверждает, что не имеет никакого отношения к взрыву в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский и в причастности к которому подозревается его жена Дарья Трепова, говорится в заявлении ЛПР. "Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них", - говорится в сообщении. Также указывается, что ЛПР "осуждает агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам". В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862602313.html

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, происшествия, владлен татарский, дмитрий рылов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге