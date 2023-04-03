Рейтинг@Mail.ru
Подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР, считает Пушилин - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 03.04.2023 (обновлено: 12:24 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862608772.html
Подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР, считает Пушилин
Подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР, считает Пушилин - РИА Новости, 03.04.2023
Подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР, считает Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что подготовкой убийства военного корреспондента Владлена Татарского занималось главное управление разведки минобороны... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:13
2023-04-03T12:24
денис пушилин
взрыв в кафе в петербурге
украина
санкт-петербург
донецкая народная республика
владлен татарский
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862601681_0:113:3072:1840_1920x0_80_0_0_95a3c6ebab1634366a5ecdd2d597ae9f.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что подготовкой убийства военного корреспондента Владлена Татарского занималось главное управление разведки минобороны Украины, и назвал случившиеся военным преступлением.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://ria.ru/20230402/vzryv-1862528149.html
украина
санкт-петербург
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862601681_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef8e2e653205ec3ccfc57eeb415681bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, взрыв в кафе в петербурге, украина, санкт-петербург, донецкая народная республика, владлен татарский, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Денис Пушилин, Взрыв в кафе в Петербурге, Украина, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Владлен Татарский, Алексей Навальный, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР, считает Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что подготовкой убийства военного корреспондента Владлена Татарского занималось главное управление разведки минобороны Украины, и назвал случившиеся военным преступлением.
«
"По опыту подобных террористических актов, преступлений со стороны украинского режима, можно сделать определенные предположения, что занималось этим именно ГУР, это их специфика, в их поле деятельности лежат подобные мероприятия. Это очередное военное преступление", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский
2 апреля, 22:32
 
Денис ПушилинВзрыв в кафе в ПетербургеУкраинаСанкт-ПетербургДонецкая Народная РеспубликаВладлен ТатарскийАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала