https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862608772.html

Подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР, считает Пушилин

Подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР, считает Пушилин - РИА Новости, 03.04.2023

Подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР, считает Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что подготовкой убийства военного корреспондента Владлена Татарского занималось главное управление разведки минобороны... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:13

2023-04-03T12:13

2023-04-03T12:24

денис пушилин

взрыв в кафе в петербурге

украина

санкт-петербург

донецкая народная республика

владлен татарский

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что подготовкой убийства военного корреспондента Владлена Татарского занималось главное управление разведки минобороны Украины, и назвал случившиеся военным преступлением.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://ria.ru/20230402/vzryv-1862528149.html

украина

санкт-петербург

донецкая народная республика

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денис пушилин, взрыв в кафе в петербурге, украина, санкт-петербург, донецкая народная республика, владлен татарский, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия