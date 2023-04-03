Подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР, считает Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что подготовкой убийства военкора Татарского занималось ГУР
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что подготовкой убийства военного корреспондента Владлена Татарского занималось главное управление разведки минобороны Украины, и назвал случившиеся военным преступлением.
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"По опыту подобных террористических актов, преступлений со стороны украинского режима, можно сделать определенные предположения, что занималось этим именно ГУР, это их специфика, в их поле деятельности лежат подобные мероприятия. Это очередное военное преступление", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом