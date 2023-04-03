https://ria.ru/20230403/trepova-1862629916.html

Подозреваемую по делу об убийстве Татарского отчислили из СПбГУ в 2019 году

Подозреваемую по делу об убийстве Татарского отчислили из СПбГУ в 2019 году - РИА Новости, 03.04.2023

Подозреваемую по делу об убийстве Татарского отчислили из СПбГУ в 2019 году

Уроженка Санкт-Петербурга Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности ко взрыву в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, была отчислена из... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:10

2023-04-03T13:10

2023-04-03T13:13

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

санкт-петербургский государственный университет

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Уроженка Санкт-Петербурга Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности ко взрыву в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, была отчислена из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в 2019 году по собственному желанию, следует из материалов на сайте вуза. Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что Трепова училась в СПбГУ на экономическом факультете. "Девушка с именем и фамилией Дарья Трепова не является студенткой Санкт-Петербургского государственного университета. Отчислена из СПбГУ в 2019 году по собственному желанию", - говорится в ответе университета на соответствующие запросы в разделе "виртуальная приемная". В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Скульптурная мастерская в доме, где жила Дарья Трепова Скульптурная мастерская в доме, где жила Дарья Трепова 2023-04-03T13:10 true PT0M34S

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Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, санкт-петербургский государственный университет, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге