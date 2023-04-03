https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862640530.html

В Госдуме предложили Пушилину назвать улицу в Макеевке в честь Татарского

В Госдуме предложили Пушилину назвать улицу в Макеевке в честь Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

В Госдуме предложили Пушилину назвать улицу в Макеевке в честь Татарского

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил врио главы ДНР Денису Пушилину назвать одну из улиц Макеевки в честь погибшего военкора Владлена Татарского,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:47

2023-04-03T13:47

2023-04-03T13:47

макеевка

россия

владлен татарский

василий власов

госдума рф

политика

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил врио главы ДНР Денису Пушилину назвать одну из улиц Макеевки в честь погибшего военкора Владлена Татарского, копия письма с этим предложением есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас увековечить его память путем названия одной из улиц в городе Макеевка в его честь. Как известно, Владлен Татарский родился в Макеевке в 1982 году", - написал Власов. Также он отметил, что таким образом увековечивается память тех, кто, рискуя жизнью, несет обществу информацию о важнейших событиях. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

макеевка

россия

санкт-петербург

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

макеевка, россия, владлен татарский, василий власов, госдума рф, политика, санкт-петербург, донецкая народная республика, взрыв в кафе в петербурге