https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862640530.html
В Госдуме предложили Пушилину назвать улицу в Макеевке в честь Татарского
В Госдуме предложили Пушилину назвать улицу в Макеевке в честь Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
В Госдуме предложили Пушилину назвать улицу в Макеевке в честь Татарского
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил врио главы ДНР Денису Пушилину назвать одну из улиц Макеевки в честь погибшего военкора Владлена Татарского,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:47
2023-04-03T13:47
2023-04-03T13:47
макеевка
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владлен татарский
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил врио главы ДНР Денису Пушилину назвать одну из улиц Макеевки в честь погибшего военкора Владлена Татарского, копия письма с этим предложением есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас увековечить его память путем названия одной из улиц в городе Макеевка в его честь. Как известно, Владлен Татарский родился в Макеевке в 1982 году", - написал Власов. Также он отметил, что таким образом увековечивается память тех, кто, рискуя жизнью, несет обществу информацию о важнейших событиях. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, россия, владлен татарский, василий власов, госдума рф, политика, санкт-петербург, донецкая народная республика, взрыв в кафе в петербурге
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В Госдуме предложили Пушилину назвать улицу в Макеевке в честь Татарского
Депутат Власов предложил назвать улицу в родной для Татарского Макеевке в его честь