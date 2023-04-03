Беглов прокомментировал взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал чудовищным и бесчеловечным преступлением взрыв в кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), а также пострадали несколько десятков человек. "В нашем городе произошла трагедия. В результате бесчеловечного, чудовищного преступления погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин). Многие из тех, кто пришел на встречу с ним, получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владлена Татарского", - отметил Беглов в обращении к петербуржцам. Губернатор назвал Владлена Татарского патриотом и сильным журналистом. "Мужественный и сильный патриот. С первых дней борьбы Донбасса за свободу он был с теми, кто защищал честь родной земли и единство с Россией. Мы знали его как глубокого и яркого журналиста. Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину", - отмечает Беглов. По его словам, преступники пытаются посеять страх в обществе, но они ничего не добьются. "Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро. И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются! Россия – страна сильных людей. Всем пострадавшим - желаем скорейшего выздоровления. Ответом врагам России будет наше единство! Мы выстоим и победим", - отметил губернатор города. В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал чудовищным и бесчеловечным преступлением взрыв в кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), а также пострадали несколько десятков человек.
"В нашем городе произошла трагедия. В результате бесчеловечного, чудовищного преступления погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин). Многие из тех, кто пришел на встречу с ним, получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владлена Татарского", - отметил Беглов в обращении к петербуржцам.
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Губернатор назвал Владлена Татарского патриотом и сильным журналистом. "Мужественный и сильный патриот. С первых дней борьбы Донбасса за свободу он был с теми, кто защищал честь родной земли и единство с Россией. Мы знали его как глубокого и яркого журналиста. Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину", - отмечает Беглов.
По его словам, преступники пытаются посеять страх в обществе, но они ничего не добьются. "Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро. И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются! Россия – страна сильных людей. Всем пострадавшим - желаем скорейшего выздоровления. Ответом врагам России будет наше единство! Мы выстоим и победим", - отметил губернатор города.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве.
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