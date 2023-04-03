https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862580088.html

Беглов прокомментировал взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский

Беглов прокомментировал взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский - РИА Новости, 03.04.2023

Беглов прокомментировал взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал чудовищным и бесчеловечным преступлением взрыв в кафе, в результате которого погиб военный корреспондент... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:47

2023-04-03T10:47

2023-04-03T12:49

происшествия

россия

санкт-петербург

владлен татарский

александр беглов

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал чудовищным и бесчеловечным преступлением взрыв в кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), а также пострадали несколько десятков человек. "В нашем городе произошла трагедия. В результате бесчеловечного, чудовищного преступления погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин). Многие из тех, кто пришел на встречу с ним, получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владлена Татарского", - отметил Беглов в обращении к петербуржцам. Губернатор назвал Владлена Татарского патриотом и сильным журналистом. "Мужественный и сильный патриот. С первых дней борьбы Донбасса за свободу он был с теми, кто защищал честь родной земли и единство с Россией. Мы знали его как глубокого и яркого журналиста. Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину", - отмечает Беглов. По его словам, преступники пытаются посеять страх в обществе, но они ничего не добьются. "Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро. И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются! Россия – страна сильных людей. Всем пострадавшим - желаем скорейшего выздоровления. Ответом врагам России будет наше единство! Мы выстоим и победим", - отметил губернатор города. В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве.

https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862538595.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, александр беглов, взрыв в кафе в петербурге