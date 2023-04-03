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Беглов прокомментировал взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский - РИА Новости, 03.04.2023
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10:47 03.04.2023 (обновлено: 12:49 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862580088.html
Беглов прокомментировал взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский
Беглов прокомментировал взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский - РИА Новости, 03.04.2023
Беглов прокомментировал взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал чудовищным и бесчеловечным преступлением взрыв в кафе, в результате которого погиб военный корреспондент... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:47
2023-04-03T12:49
происшествия
россия
санкт-петербург
владлен татарский
александр беглов
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал чудовищным и бесчеловечным преступлением взрыв в кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), а также пострадали несколько десятков человек. "В нашем городе произошла трагедия. В результате бесчеловечного, чудовищного преступления погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин). Многие из тех, кто пришел на встречу с ним, получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владлена Татарского", - отметил Беглов в обращении к петербуржцам. Губернатор назвал Владлена Татарского патриотом и сильным журналистом. "Мужественный и сильный патриот. С первых дней борьбы Донбасса за свободу он был с теми, кто защищал честь родной земли и единство с Россией. Мы знали его как глубокого и яркого журналиста. Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину", - отмечает Беглов. По его словам, преступники пытаются посеять страх в обществе, но они ничего не добьются. "Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро. И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются! Россия – страна сильных людей. Всем пострадавшим - желаем скорейшего выздоровления. Ответом врагам России будет наше единство! Мы выстоим и победим", - отметил губернатор города. В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве.
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862538595.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, александр беглов, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Александр Беглов, Взрыв в кафе в Петербурге
Беглов прокомментировал взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский

Беглов назвал взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский, чудовищным преступлением

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости
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На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал чудовищным и бесчеловечным преступлением взрыв в кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), а также пострадали несколько десятков человек.
"В нашем городе произошла трагедия. В результате бесчеловечного, чудовищного преступления погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин). Многие из тех, кто пришел на встречу с ним, получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владлена Татарского", - отметил Беглов в обращении к петербуржцам.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Ленинградский губернатор пообещал ответ на гибель Владлена Татарского
Вчера, 01:13
Губернатор назвал Владлена Татарского патриотом и сильным журналистом. "Мужественный и сильный патриот. С первых дней борьбы Донбасса за свободу он был с теми, кто защищал честь родной земли и единство с Россией. Мы знали его как глубокого и яркого журналиста. Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину", - отмечает Беглов.
По его словам, преступники пытаются посеять страх в обществе, но они ничего не добьются. "Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро. И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются! Россия – страна сильных людей. Всем пострадавшим - желаем скорейшего выздоровления. Ответом врагам России будет наше единство! Мы выстоим и победим", - отметил губернатор города.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
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