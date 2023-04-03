https://ria.ru/20230403/rozysk-1862565836.html

МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве военкора Татарского

МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве военкора Татарского

МВД объявило в розыск Дарью Трепову, которую некоторые СМИ связывают с убийством военного корреспондента Владлена Татарского. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:42

2023-04-03T09:42

2023-04-03T12:48

россия

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862572838_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c08a206f91a6c2c091ebddbcad4d0f8.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. МВД объявило в розыск Дарью Трепову, которую некоторые СМИ связывают с убийством военного корреспондента Владлена Татарского."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в базе данных.Статья, по которой подозревают Трепову, не приводится.Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, предположительно, принесла одна из посетительниц вечера как подарок Татарскому. СМИ пишут, что это и была Трепова.Организатор мероприятия — движение "Кибер Фронт Z" — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526114.html

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862557608.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Девушка вносит коробку в здание перед взрывом. Видео с камеры наблюдения Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в кафе Петербурга внесли коробку перед взрывом\ девушка пронесла в кафе коробку перед взрывом в Петербурге 2023-04-03T09:42 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)