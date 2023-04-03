https://ria.ru/20230403/piskarev-1862600804.html

Пискарев заявил, что у убийства Татарского нет сроков давности

Пискарев заявил, что у убийства Татарского нет сроков давности - РИА Новости, 03.04.2023

Пискарев заявил, что у убийства Татарского нет сроков давности

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, комментируя убийство военкора Владлена Татарского, в телеграм-канале сообщил, что для такого... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:49

2023-04-03T11:49

2023-04-03T12:49

россия

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

василий пискарев

взрыв в кафе в петербурге

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, комментируя убийство военкора Владлена Татарского, в телеграм-канале сообщил, что для такого преступления, "по сути, террористической направленности" нет сроков давности, и виновные будут наказаны. "Злодейское убийство в Петербурге вновь заставляет нас задуматься о безопасности и о звериной сущности наших врагов. Пока что известны не все подробности, их выяснит следствие, к которому привлечены лучшие специалисты. Для преступления, по сути, террористической направленности у нас нет сроков давности, и рано или поздно виновные будут наказаны", - написал Пискарев. Также он отметил, что обращает на себя внимание выбор жертвы для теракта. "Убит военкор, блогер, писатель. Максим Фомин, которого многие знали по его псевдониму Владлен Татарский. Человек непростой судьбы, он прошел боевое крещение в рядах ополченцев Донбасса, пережил нравственное перерождение, ощутил в себе дар писателя. Доносил до своего читателя глазами непосредственного участника событий ту самую непридуманную "окопную правду", рассказывал и показывал - с кем и за что мы сегодня воюем", - рассказал депутат. На фоне этого не кажется странным, что недавно в Пентагоне "к штыку прировняли перо", выделив миллионы долларов на противодействие российским СМИ, которых на Западе боятся как оружия, отметил депутат. В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве. В понедельник СК РФ сообщил о задержании Треповой по подозрению в причастности ко взрыву.

https://ria.ru/20230403/delo-1862565009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, василий пискарев, взрыв в кафе в петербурге, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, донбасс