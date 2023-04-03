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Пискарев заявил, что у убийства Татарского нет сроков давности - РИА Новости, 03.04.2023
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11:49 03.04.2023 (обновлено: 12:49 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/piskarev-1862600804.html
Пискарев заявил, что у убийства Татарского нет сроков давности
Пискарев заявил, что у убийства Татарского нет сроков давности - РИА Новости, 03.04.2023
Пискарев заявил, что у убийства Татарского нет сроков давности
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, комментируя убийство военкора Владлена Татарского, в телеграм-канале сообщил, что для такого... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:49
2023-04-03T12:49
россия
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
василий пискарев
взрыв в кафе в петербурге
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, комментируя убийство военкора Владлена Татарского, в телеграм-канале сообщил, что для такого преступления, "по сути, террористической направленности" нет сроков давности, и виновные будут наказаны. "Злодейское убийство в Петербурге вновь заставляет нас задуматься о безопасности и о звериной сущности наших врагов. Пока что известны не все подробности, их выяснит следствие, к которому привлечены лучшие специалисты. Для преступления, по сути, террористической направленности у нас нет сроков давности, и рано или поздно виновные будут наказаны", - написал Пискарев. Также он отметил, что обращает на себя внимание выбор жертвы для теракта. "Убит военкор, блогер, писатель. Максим Фомин, которого многие знали по его псевдониму Владлен Татарский. Человек непростой судьбы, он прошел боевое крещение в рядах ополченцев Донбасса, пережил нравственное перерождение, ощутил в себе дар писателя. Доносил до своего читателя глазами непосредственного участника событий ту самую непридуманную "окопную правду", рассказывал и показывал - с кем и за что мы сегодня воюем", - рассказал депутат. На фоне этого не кажется странным, что недавно в Пентагоне "к штыку прировняли перо", выделив миллионы долларов на противодействие российским СМИ, которых на Западе боятся как оружия, отметил депутат. В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве. В понедельник СК РФ сообщил о задержании Треповой по подозрению в причастности ко взрыву.
https://ria.ru/20230403/delo-1862565009.html
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россия, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, василий пискарев, взрыв в кафе в петербурге, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, донбасс
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Василий Пискарев, Взрыв в кафе в Петербурге, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Донбасс
Пискарев заявил, что у убийства Татарского нет сроков давности

Депутат Госдумы Пискарев: для убийства Владлена Татарского нет сроков давности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости
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На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, комментируя убийство военкора Владлена Татарского, в телеграм-канале сообщил, что для такого преступления, "по сути, террористической направленности" нет сроков давности, и виновные будут наказаны.
"Злодейское убийство в Петербурге вновь заставляет нас задуматься о безопасности и о звериной сущности наших врагов. Пока что известны не все подробности, их выяснит следствие, к которому привлечены лучшие специалисты. Для преступления, по сути, террористической направленности у нас нет сроков давности, и рано или поздно виновные будут наказаны", - написал Пискарев.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Дело о взрыве в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК
Вчера, 09:34
Также он отметил, что обращает на себя внимание выбор жертвы для теракта.
"Убит военкор, блогер, писатель. Максим Фомин, которого многие знали по его псевдониму Владлен Татарский. Человек непростой судьбы, он прошел боевое крещение в рядах ополченцев Донбасса, пережил нравственное перерождение, ощутил в себе дар писателя. Доносил до своего читателя глазами непосредственного участника событий ту самую непридуманную "окопную правду", рассказывал и показывал - с кем и за что мы сегодня воюем", - рассказал депутат.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
На фоне этого не кажется странным, что недавно в Пентагоне "к штыку прировняли перо", выделив миллионы долларов на противодействие российским СМИ, которых на Западе боятся как оружия, отметил депутат.
В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве. В понедельник СК РФ сообщил о задержании Треповой по подозрению в причастности ко взрыву.
Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Журналистка Любина серьезно пострадала при взрыве в кафе в Петербурге
Вчера, 10:13
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийВасилий ПискаревВзрыв в кафе в ПетербургеСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФДонбасс
 
 
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