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Стихийный мемориал появился у кафе в Петербурге, где погиб Татарский - РИА Новости, 03.04.2023
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08:24 03.04.2023 (обновлено: 12:48 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/memorial-1862554881.html
Стихийный мемориал появился у кафе в Петербурге, где погиб Татарский
Стихийный мемориал появился у кафе в Петербурге, где погиб Татарский - РИА Новости, 03.04.2023
Стихийный мемориал появился у кафе в Петербурге, где погиб Татарский
Стихийный мемориал появился на набережной у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв и погиб военный корреспондент Владлен Татарский, передает... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:24
2023-04-03T12:48
происшествия
санкт-петербург
васильевский остров
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Стихийный мемориал появился на набережной у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв и погиб военный корреспондент Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости. Красные гвоздики возложены у постамента фонаря на углу 5 линии Васильевского острова и Университетской набережной. Цветы уже основательно припорошены снегом, но памятная свеча продолжает гореть. Здесь же установлен портрет Татарского. Некоторые прохожие останавливаются, чтобы поближе рассмотреть стихийный мемориал и сфотографировать его. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, один погиб, пострадали еще 32 человека, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
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РИА Новости
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4.7
96
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353
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353
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Цветы и фотография Татарского: стихийный памятник на месте взрыва в кафе Санкт-Петербурга
Цветы и фотография Татарского: стихийный памятник на месте взрыва в кафе Санкт-Петербурга
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происшествия, санкт-петербург, васильевский остров, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Стихийный мемориал появился у кафе в Петербурге, где погиб Татарский

У кафе в Петербурге, где накануне погиб военкор Татарский, появился стихийный мемориал

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Стихийный мемориал появился на набережной у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв и погиб военный корреспондент Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости.
Красные гвоздики возложены у постамента фонаря на углу 5 линии Васильевского острова и Университетской набережной. Цветы уже основательно припорошены снегом, но памятная свеча продолжает гореть. Здесь же установлен портрет Татарского. Некоторые прохожие останавливаются, чтобы поближе рассмотреть стихийный мемориал и сфотографировать его.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, один погиб, пострадали еще 32 человека, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
После взрыва в Петербурге восемь человек остаются в тяжелом состоянии
Вчера, 08:58
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВасильевский островВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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