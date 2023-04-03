https://ria.ru/20230403/memorial-1862554881.html

Стихийный мемориал появился у кафе в Петербурге, где погиб Татарский

Стихийный мемориал появился у кафе в Петербурге, где погиб Татарский - РИА Новости, 03.04.2023

Стихийный мемориал появился у кафе в Петербурге, где погиб Татарский

Стихийный мемориал появился на набережной у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв и погиб военный корреспондент Владлен Татарский, передает... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:24

2023-04-03T08:24

2023-04-03T12:48

происшествия

санкт-петербург

васильевский остров

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Стихийный мемориал появился на набережной у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв и погиб военный корреспондент Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости. Красные гвоздики возложены у постамента фонаря на углу 5 линии Васильевского острова и Университетской набережной. Цветы уже основательно припорошены снегом, но памятная свеча продолжает гореть. Здесь же установлен портрет Татарского. Некоторые прохожие останавливаются, чтобы поближе рассмотреть стихийный мемориал и сфотографировать его. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, один погиб, пострадали еще 32 человека, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862557608.html

санкт-петербург

васильевский остров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Цветы и фотография Татарского: стихийный памятник на месте взрыва в кафе Санкт-Петербурга Цветы и фотография Татарского: стихийный памятник на месте взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2023-04-03T08:24 true PT0M09S

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Екатерина Зайцева

происшествия, санкт-петербург, васильевский остров, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге