https://ria.ru/20230403/kazakhstan-1862561908.html

Президент Казахстана назначил новых членов правительства

Президент Казахстана назначил новых членов правительства - РИА Новости, 03.04.2023

Президент Казахстана назначил новых членов правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении вице-премьером и министром иностранных дел республики Мурата Нуртлеу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:14

2023-04-03T09:14

2023-04-03T10:35

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

мурат нуртлеу

мухтар тлеуберди

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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении вице-премьером и министром иностранных дел республики Мурата Нуртлеу, сообщила пресс-служба главы государства. Правительство Казахстана сложило свои полномочия после избрания 19 марта депутатов мажилиса (нижней палаты парламента). Токаев поручил старому кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. В четверг, 30 марта, глава государства подписал указ о переназначении премьер-министром Алихана Смаилова, который возглавлял кабмин с января 2022 года. Нуртлеу возглавлял администрацию президента с 1 февраля 2022 года. Ранее пост заместителя премьер-министра - главы МИД занимал Мухтар Тлеуберди.Новым руководителем своей администрации Токаев назначил Ожаса Бектенова, который до этого возглавлял антикоррупционную службу страны с февраля 2022 годаАхметжанов окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, работал в органах прокуратуры, в том числе занимал должность замгенпрокурора, в антикоррупционной службе руководил департаментами, был ее председателем. С февраля 2022 года - министр внутренних дел Казахстана.Кроме того, другим указом Токаев переназначил главой Минобороны Руслана Жаксылыкова.Жаксылыков окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева, Военную академию имени М.В. Фрунзе (г. Москва), Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Долгие годы работал в системе МВД, в том числе главнокомандующим Национальной гвардией, заместителем министра внутренних дел. С 19 января 2022 года - министр обороны Казахстана.

https://ria.ru/20230329/tokaev-1861426394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, мурат нуртлеу, мухтар тлеуберди