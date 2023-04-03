https://ria.ru/20230403/kazakhstan-1862561908.html
Президент Казахстана назначил новых членов правительства
Президент Казахстана назначил новых членов правительства - РИА Новости, 03.04.2023
Президент Казахстана назначил новых членов правительства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении вице-премьером и министром иностранных дел республики Мурата Нуртлеу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:14
2023-04-03T09:14
2023-04-03T10:35
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
мурат нуртлеу
мухтар тлеуберди
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении вице-премьером и министром иностранных дел республики Мурата Нуртлеу, сообщила пресс-служба главы государства. Правительство Казахстана сложило свои полномочия после избрания 19 марта депутатов мажилиса (нижней палаты парламента). Токаев поручил старому кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. В четверг, 30 марта, глава государства подписал указ о переназначении премьер-министром Алихана Смаилова, который возглавлял кабмин с января 2022 года. Нуртлеу возглавлял администрацию президента с 1 февраля 2022 года. Ранее пост заместителя премьер-министра - главы МИД занимал Мухтар Тлеуберди.Новым руководителем своей администрации Токаев назначил Ожаса Бектенова, который до этого возглавлял антикоррупционную службу страны с февраля 2022 годаАхметжанов окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, работал в органах прокуратуры, в том числе занимал должность замгенпрокурора, в антикоррупционной службе руководил департаментами, был ее председателем. С февраля 2022 года - министр внутренних дел Казахстана.Кроме того, другим указом Токаев переназначил главой Минобороны Руслана Жаксылыкова.Жаксылыков окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева, Военную академию имени М.В. Фрунзе (г. Москва), Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Долгие годы работал в системе МВД, в том числе главнокомандующим Национальной гвардией, заместителем министра внутренних дел. С 19 января 2022 года - министр обороны Казахстана.
https://ria.ru/20230329/tokaev-1861426394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, мурат нуртлеу, мухтар тлеуберди
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Мурат Нуртлеу, Мухтар Тлеуберди
Президент Казахстана назначил новых членов правительства
Вице-премьером и главой МИД Казахстана стал экс-глава администрации президента Нуртлеу
АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении вице-премьером и министром иностранных дел республики Мурата Нуртлеу, сообщила пресс-служба главы государства.
Правительство Казахстана сложило свои полномочия после избрания 19 марта депутатов мажилиса (нижней палаты парламента). Токаев поручил старому кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. В четверг, 30 марта, глава государства подписал указ о переназначении премьер-министром
Алихана Смаилова, который возглавлял кабмин с января 2022 года.
«
"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в указе.
Нуртлеу возглавлял администрацию президента с 1 февраля 2022 года. Ранее пост заместителя премьер-министра - главы МИД занимал Мухтар Тлеуберди
.
Новым руководителем своей администрации Токаев назначил Ожаса Бектенова, который до этого возглавлял антикоррупционную службу страны с февраля 2022 года
«
"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в указе.
Ахметжанов окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, работал в органах прокуратуры, в том числе занимал должность замгенпрокурора, в антикоррупционной службе руководил департаментами, был ее председателем. С февраля 2022 года - министр внутренних дел Казахстана.
Кроме того, другим указом Токаев переназначил главой Минобороны Руслана Жаксылыкова.
Жаксылыков окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева, Военную академию имени М.В. Фрунзе (г. Москва), Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Долгие годы работал в системе МВД, в том числе главнокомандующим Национальной гвардией, заместителем министра внутренних дел. С 19 января 2022 года - министр обороны Казахстана.
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