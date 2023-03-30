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Алихана Смаилова переназначили на пост премьера Казахстана - РИА Новости, 30.03.2023
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09:04 30.03.2023 (обновлено: 09:11 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/smailov-1861747517.html
Алихана Смаилова переназначили на пост премьера Казахстана
Алихана Смаилова переназначили на пост премьера Казахстана - РИА Новости, 30.03.2023
Алихана Смаилова переназначили на пост премьера Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:04
2023-03-30T09:11
в мире
казахстан
алихан смаилов
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 30 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба главы государства.Правительство Казахстана, которое Смаилов возглавлял с января 2022 года, сложило свои полномочия после избрания 19 марта нового состава мажилиса (нижней палаты парламента). Токаев поручил старому кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Ранее в четверг кандидатуру Смаилова на пост премьера предложила победившая на выборах партия "Аманат", а палата в целом дала согласие на это назначение."Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Смаилов, которому 50 лет, окончил Казахский государственный национальный университет по специальности "прикладная математика". Позже получил квалификацию "магистр государственного управления" в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте республики. В разные годы возглавлял агентство по статистике, национальный холдинг "Казагро", работал замминистра иностранных дел, финансов, помощником президента Казахстана. В сентябре 2018 года возглавил минфин, а в феврале 2019 года к этой должности добавились обязанности вице-премьера. С мая 2020 года по январь 2022 года - первый заместитель премьер-министра.
https://ria.ru/20230329/tokaev-1861426394.html
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в мире, казахстан, алихан смаилов, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Алихан Смаилов, Касым-Жомарт Токаев
Алихана Смаилова переназначили на пост премьера Казахстана

Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана

© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Казахстана | Перейти в медиабанкАлихан Смаилов
Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Казахстана
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Алихан Смаилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 30 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба главы государства.
Правительство Казахстана, которое Смаилов возглавлял с января 2022 года, сложило свои полномочия после избрания 19 марта нового состава мажилиса (нижней палаты парламента). Токаев поручил старому кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Ранее в четверг кандидатуру Смаилова на пост премьера предложила победившая на выборах партия "Аманат", а палата в целом дала согласие на это назначение.
"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Смаилов, которому 50 лет, окончил Казахский государственный национальный университет по специальности "прикладная математика". Позже получил квалификацию "магистр государственного управления" в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте республики. В разные годы возглавлял агентство по статистике, национальный холдинг "Казагро", работал замминистра иностранных дел, финансов, помощником президента Казахстана. В сентябре 2018 года возглавил минфин, а в феврале 2019 года к этой должности добавились обязанности вице-премьера. С мая 2020 года по январь 2022 года - первый заместитель премьер-министра.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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В миреКазахстанАлихан СмаиловКасым-Жомарт Токаев
 
 
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