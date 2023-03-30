https://ria.ru/20230330/smailov-1861747517.html

Алихана Смаилова переназначили на пост премьера Казахстана

Алихана Смаилова переназначили на пост премьера Казахстана - РИА Новости, 30.03.2023

Алихана Смаилова переназначили на пост премьера Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:04

2023-03-30T09:04

2023-03-30T09:11

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казахстан

алихан смаилов

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 30 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба главы государства.Правительство Казахстана, которое Смаилов возглавлял с января 2022 года, сложило свои полномочия после избрания 19 марта нового состава мажилиса (нижней палаты парламента). Токаев поручил старому кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Ранее в четверг кандидатуру Смаилова на пост премьера предложила победившая на выборах партия "Аманат", а палата в целом дала согласие на это назначение."Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Смаилов, которому 50 лет, окончил Казахский государственный национальный университет по специальности "прикладная математика". Позже получил квалификацию "магистр государственного управления" в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте республики. В разные годы возглавлял агентство по статистике, национальный холдинг "Казагро", работал замминистра иностранных дел, финансов, помощником президента Казахстана. В сентябре 2018 года возглавил минфин, а в феврале 2019 года к этой должности добавились обязанности вице-премьера. С мая 2020 года по январь 2022 года - первый заместитель премьер-министра.

https://ria.ru/20230329/tokaev-1861426394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, алихан смаилов, касым-жомарт токаев