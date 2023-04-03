https://ria.ru/20230403/karabakh-1862682486.html

СМИ: Азербайджан занял два села в Шушинском районе Карабаха

СМИ: Азербайджан занял два села в Шушинском районе Карабаха - РИА Новости, 03.04.2023

СМИ: Азербайджан занял два села в Шушинском районе Карабаха

Два села в Шушинском районе в горах Карабаха, покинутые со времен войны в начале 1990-х годов, перешли под контроль Азербайджана, сообщает азербайджанское... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:57

2023-04-03T15:57

2023-04-03T15:57

в мире

азербайджан

армения

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

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БАКУ, 3 апр – РИА Новости. Два села в Шушинском районе в горах Карабаха, покинутые со времен войны в начале 1990-х годов, перешли под контроль Азербайджана, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА. "В результате последней операции, проведенной ВС Азербайджана, кроме высот и прилегающих территорий села Аллахгулулар и Заманпейеси Шушинского района перешли под контроль азербайджанской армии", - говорится в сообщении. Двадцать пятого марта минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль ряд господствующих высот, дорог и территорий в Карабахе. Комментариев по поводу двух названных сел оборонное ведомство не давало. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван также передал Баку предложения по мирному договору. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, согласно договоренностям, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230325/azerbaydzhan-1860650320.html

https://ria.ru/20230316/karabakh-1858258784.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах