СМИ: Азербайджан занял два села в Шушинском районе Карабаха
АПА: два села в Шушинском районе Карабаха перешли под контроль ВС Азербайджана
© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
© AP Photo / Sergei Grits
Азербайджанские военные на границе с Арменией. Архивное фото
БАКУ, 3 апр – РИА Новости. Два села в Шушинском районе в горах Карабаха, покинутые со времен войны в начале 1990-х годов, перешли под контроль Азербайджана, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА.
"В результате последней операции, проведенной ВС Азербайджана, кроме высот и прилегающих территорий села Аллахгулулар и Заманпейеси Шушинского района перешли под контроль азербайджанской армии", - говорится в сообщении.
Двадцать пятого марта минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль ряд господствующих высот, дорог и территорий в Карабахе. Комментариев по поводу двух названных сел оборонное ведомство не давало.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван также передал Баку предложения по мирному договору.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, согласно договоренностям, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.