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СМИ: Азербайджан занял два села в Шушинском районе Карабаха - РИА Новости, 03.04.2023
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15:57 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/karabakh-1862682486.html
СМИ: Азербайджан занял два села в Шушинском районе Карабаха
СМИ: Азербайджан занял два села в Шушинском районе Карабаха - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: Азербайджан занял два села в Шушинском районе Карабаха
Два села в Шушинском районе в горах Карабаха, покинутые со времен войны в начале 1990-х годов, перешли под контроль Азербайджана, сообщает азербайджанское... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:57
2023-04-03T15:57
в мире
азербайджан
армения
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорный карабах
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БАКУ, 3 апр – РИА Новости. Два села в Шушинском районе в горах Карабаха, покинутые со времен войны в начале 1990-х годов, перешли под контроль Азербайджана, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА. "В результате последней операции, проведенной ВС Азербайджана, кроме высот и прилегающих территорий села Аллахгулулар и Заманпейеси Шушинского района перешли под контроль азербайджанской армии", - говорится в сообщении. Двадцать пятого марта минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль ряд господствующих высот, дорог и территорий в Карабахе. Комментариев по поводу двух названных сел оборонное ведомство не давало. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван также передал Баку предложения по мирному договору. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, согласно договоренностям, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230325/azerbaydzhan-1860650320.html
https://ria.ru/20230316/karabakh-1858258784.html
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в мире, азербайджан, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Армения, Обострение конфликта в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
СМИ: Азербайджан занял два села в Шушинском районе Карабаха

АПА: два села в Шушинском районе Карабаха перешли под контроль ВС Азербайджана

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Азербайджанские военные на границе с Арменией. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 3 апр – РИА Новости. Два села в Шушинском районе в горах Карабаха, покинутые со времен войны в начале 1990-х годов, перешли под контроль Азербайджана, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА.
"В результате последней операции, проведенной ВС Азербайджана, кроме высот и прилегающих территорий села Аллахгулулар и Заманпейеси Шушинского района перешли под контроль азербайджанской армии", - говорится в сообщении.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе
25 марта, 21:10
Двадцать пятого марта минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль ряд господствующих высот, дорог и территорий в Карабахе. Комментариев по поводу двух названных сел оборонное ведомство не давало.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван также передал Баку предложения по мирному договору.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, согласно договоренностям, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Пашинян заявил о роли России в пресечении катастрофы в Нагорном Карабахе
16 марта, 12:24
 
В миреАзербайджанАрменияОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорный Карабах
 
 
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