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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы - РИА Новости, 03.04.2023
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы
Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин ("Новые люди") обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:26
2023-04-03T11:26
2023-04-03T11:39
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сергей кравцов
госдума рф
школа
дети
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин ("Новые люди") обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести социальный налоговый вычет на покупку единой школьной формы, сообщили в пресс-службе партии. Ранее Минпросвещения России предложило закрепить обязанность школ утверждать требования к внешнему виду школьников, а также закрепить обязанность школьников эти требования соблюдать. "Единого и понятного механизма компенсаций за покупку школьной формы в стране нет. Если правительство планирует сделать ношение формы обязательным в каждой школе, разумно будет предусмотреть такую меру поддержки. Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для этих целей для всех семей с годовым доходом ниже 5 млн рублей", – отметил Демин. Инициативу депутат предложил проработать совместно с министерством финансов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, школа, дети, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Школа, Дети, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы
Депутат Демин предложил ввести социальный налоговый вычет на покупку школьной формы
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин ("Новые люди") обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести социальный налоговый вычет на покупку единой школьной формы, сообщили в пресс-службе партии.
Ранее Минпросвещения России предложило закрепить обязанность школ утверждать требования к внешнему виду школьников, а также закрепить обязанность школьников эти требования соблюдать.
"Единого и понятного механизма компенсаций за покупку школьной формы в стране нет. Если правительство планирует сделать ношение формы обязательным в каждой школе, разумно будет предусмотреть такую меру поддержки. Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для этих целей для всех семей с годовым доходом ниже 5 млн рублей", – отметил Демин.
Инициативу депутат предложил проработать совместно с министерством финансов.
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