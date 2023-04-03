https://ria.ru/20230403/forma-1862594762.html

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы - РИА Новости, 03.04.2023

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин ("Новые люди") обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:26

2023-04-03T11:26

2023-04-03T11:39

общество

россия

сергей кравцов

госдума рф

школа

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социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин ("Новые люди") обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести социальный налоговый вычет на покупку единой школьной формы, сообщили в пресс-службе партии. Ранее Минпросвещения России предложило закрепить обязанность школ утверждать требования к внешнему виду школьников, а также закрепить обязанность школьников эти требования соблюдать. "Единого и понятного механизма компенсаций за покупку школьной формы в стране нет. Если правительство планирует сделать ношение формы обязательным в каждой школе, разумно будет предусмотреть такую меру поддержки. Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для этих целей для всех семей с годовым доходом ниже 5 млн рублей", – отметил Демин. Инициативу депутат предложил проработать совместно с министерством финансов.

https://ria.ru/20230213/znachki-1851614949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, школа, дети, социальный навигатор, сн_образование