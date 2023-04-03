Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 03.04.2023 (обновлено: 11:39 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/forma-1862594762.html
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы - РИА Новости, 03.04.2023
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы
Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин ("Новые люди") обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:26
2023-04-03T11:39
общество
россия
сергей кравцов
госдума рф
школа
дети
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152757/10/1527571033_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1e5c78cd4e01c599acda451825132d4.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин ("Новые люди") обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести социальный налоговый вычет на покупку единой школьной формы, сообщили в пресс-службе партии. Ранее Минпросвещения России предложило закрепить обязанность школ утверждать требования к внешнему виду школьников, а также закрепить обязанность школьников эти требования соблюдать. "Единого и понятного механизма компенсаций за покупку школьной формы в стране нет. Если правительство планирует сделать ношение формы обязательным в каждой школе, разумно будет предусмотреть такую меру поддержки. Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для этих целей для всех семей с годовым доходом ниже 5 млн рублей", – отметил Демин. Инициативу депутат предложил проработать совместно с министерством финансов.
https://ria.ru/20230213/znachki-1851614949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152757/10/1527571033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d7f482e998a2bc2af0a61c45e8b541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, школа, дети, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Школа, Дети, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы

Депутат Демин предложил ввести социальный налоговый вычет на покупку школьной формы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШкольная форма на школьной ярмарке
Школьная форма на школьной ярмарке - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Школьная форма на школьной ярмарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин ("Новые люди") обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести социальный налоговый вычет на покупку единой школьной формы, сообщили в пресс-службе партии.
Ранее Минпросвещения России предложило закрепить обязанность школ утверждать требования к внешнему виду школьников, а также закрепить обязанность школьников эти требования соблюдать.
"Единого и понятного механизма компенсаций за покупку школьной формы в стране нет. Если правительство планирует сделать ношение формы обязательным в каждой школе, разумно будет предусмотреть такую меру поддержки. Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для этих целей для всех семей с годовым доходом ниже 5 млн рублей", – отметил Демин.
Инициативу депутат предложил проработать совместно с министерством финансов.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
В Госдуме предложили вернуть патриотические значки на школьную форму
13 февраля, 09:52
 
ОбществоРоссияСергей КравцовГосдума РФШколаДетиСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала