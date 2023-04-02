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СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский

СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский - РИА Новости, 02.04.2023

СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T22:32

2023-04-02T22:32

2023-04-02T22:32

происшествия

россия

санкт-петербург

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. В воскресенье в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города, 25 человек пострадали, власти оказывают всю необходимую помощь. Как уточнил Минздрав России, в больницы были доставлены 24 человека, среди них есть подросток, состояние шести оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. На видео показана работа следователей на месте взрыва. Кроме того, есть кадры поврежденного кафе как снаружи, так и внутри.

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге