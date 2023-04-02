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СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский - РИА Новости, 02.04.2023
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22:32 02.04.2023
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СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский
СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский - РИА Новости, 02.04.2023
СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T22:32
2023-04-02T22:32
происшествия
россия
санкт-петербург
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. В воскресенье в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города, 25 человек пострадали, власти оказывают всю необходимую помощь. Как уточнил Минздрав России, в больницы были доставлены 24 человека, среди них есть подросток, состояние шести оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. На видео показана работа следователей на месте взрыва. Кроме того, есть кадры поврежденного кафе как снаружи, так и внутри.
россия
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происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Татарский

СК показал видео с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
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На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показаны последствия после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.
В воскресенье в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города, 25 человек пострадали, власти оказывают всю необходимую помощь. Как уточнил Минздрав России, в больницы были доставлены 24 человека, среди них есть подросток, состояние шести оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
На видео показана работа следователей на месте взрыва. Кроме того, есть кадры поврежденного кафе как снаружи, так и внутри.
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
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