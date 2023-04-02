https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862524472.html

В МИД прокомментировали гибель военкора Татарского

В МИД прокомментировали гибель военкора Татарского - РИА Новости, 02.04.2023

В МИД прокомментировали гибель военкора Татарского

Российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур, говорится в комментарии... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T21:43

2023-04-02T21:43

2023-04-02T23:55

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

взрыв в кафе в петербурге

украина

владлен татарский

мария захарова

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с гибелью российского военкора Владлена Татарского."Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются. Их подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают "охоту на ведьм" в западных СМИ. Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие", — говорится в комментарии на сайте МИД России.Захарова подчеркнула, что в недавнем прошлом страны Запада боролись с экстремизмом и терроризмом, шли единым фронтом по Парижу в защиту журналистов, против которых совершались теракты. Сегодня отсутствие реакции в таких странах, как США, Великобритания и Франция, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя, отметила представитель МИД.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города, 25 человек пострадали, власти оказывают всю необходимую помощь. Как уточнил Минздрав России, в больницы доставлены 24 человека, среди них есть подросток, состояние шести оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.В МИД России подчеркнули, что ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста при участии Киева западные страны не провели расследований."Поразительна реакция в Киеве, где получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего", — добавили в министерстве.Там отметили, что профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. "Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким", — заключили в министерстве.

https://ria.ru/20230402/kafe-1862510175.html

https://ria.ru/20221101/zhurnalisty-1828532279.html

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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), взрыв в кафе в петербурге, украина, владлен татарский, мария захарова