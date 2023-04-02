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Шри-Ланка хочет закупать в России вагоны и локомотивы - РИА Новости, 02.04.2023
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09:29 02.04.2023 (обновлено: 10:19 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862437997.html
Шри-Ланка хочет закупать в России вагоны и локомотивы
Шри-Ланка хочет закупать в России вагоны и локомотивы - РИА Новости, 02.04.2023
Шри-Ланка хочет закупать в России вагоны и локомотивы
Шри-Ланка хотела бы закупать в России локомотивы и вагоны для железнодорожного сообщения, а также отправлять в РФ специалистов для обучения их ремонту, заявил в РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:29
2023-04-02T10:19
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шри-Ланка хотела бы закупать в России локомотивы и вагоны для железнодорожного сообщения, а также отправлять в РФ специалистов для обучения их ремонту, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана. "Что касается конкретных закупок, то нам было бы интересно закупать локомотивы, вагоны, запчасти для них. Железные дороги на Шри-Ланке одни из старейших в Азии, у нас проложено 1,5 тысячи километров железных дорог, работает 368 станций. Мы планирует развивать сотрудничество с Россией в этой сфере и надеемся на поддержку России в получении подвижных составов, двигателей и оборудования для железных дорог", - сказал Гунавардана. Он отметил, что как министр транспорта он хотел бы обсудить с представителями России отправку в страну специалистов со Шри-Ланки для обучения ремонту вагонов и локомотивов. "Я бы хотел обсудить с представителями РФ семинары по ремонту локомотивов и вагонов, нам также интересно развитие мощностей по производству запасных частей. По этой теме нам бы хотелось сотрудничать с Российским университетом транспорта (МИИТ) и Железнодорожным техническим учебным центром Шри-Ланки (техническое училище на Шри-Ланке – ред.)", - подчеркнул министр. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230402/udobreniya-1862436251.html
https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862431823.html
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в мире, россия, шри-ланка, азия
В мире, Россия, Шри-Ланка, Азия
Шри-Ланка хочет закупать в России вагоны и локомотивы

Шри-Ланка хочет закупать в России вагоны и локомотивы и запчасти к ним

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВагоносборочный цех Тверского вагоностроительного завода
Вагоносборочный цех Тверского вагоностроительного завода - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вагоносборочный цех Тверского вагоностроительного завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шри-Ланка хотела бы закупать в России локомотивы и вагоны для железнодорожного сообщения, а также отправлять в РФ специалистов для обучения их ремонту, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
"Что касается конкретных закупок, то нам было бы интересно закупать локомотивы, вагоны, запчасти для них. Железные дороги на Шри-Ланке одни из старейших в Азии, у нас проложено 1,5 тысячи километров железных дорог, работает 368 станций. Мы планирует развивать сотрудничество с Россией в этой сфере и надеемся на поддержку России в получении подвижных составов, двигателей и оборудования для железных дорог", - сказал Гунавардана.
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Он отметил, что как министр транспорта он хотел бы обсудить с представителями России отправку в страну специалистов со Шри-Ланки для обучения ремонту вагонов и локомотивов.
"Я бы хотел обсудить с представителями РФ семинары по ремонту локомотивов и вагонов, нам также интересно развитие мощностей по производству запасных частей. По этой теме нам бы хотелось сотрудничать с Российским университетом транспорта (МИИТ) и Железнодорожным техническим учебным центром Шри-Ланки (техническое училище на Шри-Ланке – ред.)", - подчеркнул министр.
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