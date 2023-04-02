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Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции - РИА Новости, 03.04.2023
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23:58 02.04.2023 (обновлено: 02:28 03.04.2023)
https://ria.ru/20230402/erdogan-1862534261.html
Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции
Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции - РИА Новости, 03.04.2023
Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган отказался от дальнейших встреч с послом США в Анкаре, который ранее провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на выборах РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-02T23:58
2023-04-03T02:28
в мире
турция
сша
кемаль кылычдароглу
джо байден
реджеп тайип эрдоган
народный альянс
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отказался от дальнейших встреч с послом США в Анкаре, который ранее провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу.Кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу встретился с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком по инициативе последнего, сообщил ранее РИА Новости советник кандидата Унал Чевикез. "Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место",- приводит слова Эрдогана газета Star.По его словам, американский дипломат "должен знать свое место".Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — является выдвиженец от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.Результаты предвыборных исследований пока не определили фаворита предстоящей гонки, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации в стране.
https://ria.ru/20230401/turtsiya-1862314040.html
https://ria.ru/20230329/imperiya-1861417302.html
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в мире, турция, сша, кемаль кылычдароглу, джо байден, реджеп тайип эрдоган, народный альянс
В мире, Турция, США, Кемаль Кылычдароглу, Джо Байден, Реджеп Тайип Эрдоган, Народный альянс
Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции

Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции Флейка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отказался от дальнейших встреч с послом США в Анкаре, который ранее провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу.
Кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу встретился с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком по инициативе последнего, сообщил ранее РИА Новости советник кандидата Унал Чевикез.
Сторонник нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Эксперт рассказал, что будет решающим фактором для итогов выборов в Турции
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"Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место",- приводит слова Эрдогана газета Star.
По его словам, американский дипломат "должен знать свое место".
«
"Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти в эту дверь",- подчеркнул Эрдоган.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — является выдвиженец от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Результаты предвыборных исследований пока не определили фаворита предстоящей гонки, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации в стране.
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29 марта, 04:05
 
В миреТурцияСШАКемаль КылычдароглуДжо БайденРеджеп Тайип ЭрдоганНародный альянс
 
 
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