https://ria.ru/20230402/erdogan-1862534261.html

Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции

Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции - РИА Новости, 03.04.2023

Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган отказался от дальнейших встреч с послом США в Анкаре, который ранее провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на выборах РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-02T23:58

2023-04-02T23:58

2023-04-03T02:28

в мире

турция

сша

кемаль кылычдароглу

джо байден

реджеп тайип эрдоган

народный альянс

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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отказался от дальнейших встреч с послом США в Анкаре, который ранее провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу.Кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу встретился с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком по инициативе последнего, сообщил ранее РИА Новости советник кандидата Унал Чевикез. "Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место",- приводит слова Эрдогана газета Star.По его словам, американский дипломат "должен знать свое место".Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — является выдвиженец от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.Результаты предвыборных исследований пока не определили фаворита предстоящей гонки, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации в стране.

https://ria.ru/20230401/turtsiya-1862314040.html

https://ria.ru/20230329/imperiya-1861417302.html

турция

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в мире, турция, сша, кемаль кылычдароглу, джо байден, реджеп тайип эрдоган, народный альянс