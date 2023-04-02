Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции
Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции Флейка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отказался от дальнейших встреч с послом США в Анкаре, который ранее провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу.
Кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу встретился с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком по инициативе последнего, сообщил ранее РИА Новости советник кандидата Унал Чевикез.
"Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место",- приводит слова Эрдогана газета Star.
По его словам, американский дипломат "должен знать свое место".
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"Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти в эту дверь",- подчеркнул Эрдоган.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — является выдвиженец от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Результаты предвыборных исследований пока не определили фаворита предстоящей гонки, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации в стране.