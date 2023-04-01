https://ria.ru/20230401/nato-1862301721.html
СМИ: главе ЕК предложили возглавить НАТО после Столтенберга
СМИ: главе ЕК предложили возглавить НАТО после Столтенберга - РИА Новости, 01.04.2023
СМИ: главе ЕК предложили возглавить НАТО после Столтенберга
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре может возглавить НАТО, сообщает британский таблоид Sun со ссылкой на дипломатический источник. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T02:06
2023-04-01T02:06
2023-04-01T02:26
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sun
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре может возглавить НАТО, сообщает британский таблоид Sun со ссылкой на дипломатический источник.Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок его полномочий был продлен в марте прошлого года - до конца сентября 2023 года.Несмотря на то, что полномочия самой фон дер Ляйен истекают только в следующем году, ряд стран предложили бывшему министру обороны ФРГ возглавить альянс сразу после ухода Столтенберга.При этом британские источники не исключают, что Лондон, скорее всего, наложит вето на кандидатуру фон дер Ляйен, ссылаясь на ее недостаточный послужной список на посту главы минобороны Германии.НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса 30 стран, входящих в альянс.
https://ria.ru/20230317/infrastruktura-1858622249.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, еврокомиссия, в мире, германия, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, sun
НАТО, Еврокомиссия, В мире, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Йенс Столтенберг, Sun
СМИ: главе ЕК предложили возглавить НАТО после Столтенберга
Sun: в НАТО предложили главе ЕК фон дер Ляйен возглавить альянс после ухода Столтенберга
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре может возглавить НАТО, сообщает
британский таблоид Sun со ссылкой на дипломатический источник.
Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок его полномочий был продлен в марте прошлого года - до конца сентября 2023 года.
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Несмотря на то, что полномочия самой фон дер Ляйен истекают только в следующем году, ряд стран предложили бывшему министру обороны ФРГ возглавить альянс сразу после ухода Столтенберга.
При этом британские источники не исключают, что Лондон, скорее всего, наложит вето на кандидатуру фон дер Ляйен, ссылаясь на ее недостаточный послужной список на посту главы минобороны Германии.
НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса 30 стран, входящих в альянс.
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