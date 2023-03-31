https://ria.ru/20230331/ukraina-1862280670.html

В Париже назвали силу, способную изменить ход конфликта на Украине

В Париже назвали силу, способную изменить ход конфликта на Украине - РИА Новости, 31.03.2023

В Париже назвали силу, способную изменить ход конфликта на Украине

В Елисейском дворце заявили, что Китай – единственная держава, способная оказать "немедленное и радикальное" влияние на конфликт на Украине, отметив, что... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T21:13

2023-03-31T21:13

2023-03-31T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

китай

эммануэль макрон

украина

франция

си цзиньпин

россия

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ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. В Елисейском дворце заявили, что Китай – единственная держава, способная оказать "немедленное и радикальное" влияние на конфликт на Украине, отметив, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе предстоящего визита в Китай намерен предостеречь Пекин от "пагубного решения" об оказании военной поддержки России, сообщило агентство Франс Пресс. "Если Китай примет это "роковое решение", оно будет иметь существенный стратегический эффект на ход конфликта. Президент Макрон предостережет своего китайского коллегу Си Цзиньпина от последствий решения о военной поддержке России", - заявили в Елисейском дворце за несколько дней до планируемого визита Макрона в Китай. Как отметили в окружении президента, Макрон намерен очертить поле взаимодействия с Китаем для поддержки гражданского населения Украины, а также "найти путь в краткосрочной перспективе для разрешения конфликта". При этом в Елисейском дворце отметили, что встреча лидеров Франции и Китая особенно важна в свете того, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта". Президент Франции Эммануэль Макрон посетит с визитом Китай 5-8 апреля в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Макрон сообщил о планах посетить Пекин в конце февраля после того, как Китай выступил с предложениями по мирному плану на Украине. МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса. Ранее в Елисейском дворце сообщали, что "настало время для возобновления контактов с китайскими властями" и что стороны хотят "придать новый импульс" диалогу по глобальным проблемам, таким как конфликт на Украине. Последний раз Макрон и Си Цзиньпин встречались на полях саммита G20 в Индонезии. Последний визит президента Франции в Китай состоялся в 2018 году. В начале февраля Париж посетил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Макрон лично принял высокопоставленного гостя. МИД Китая сообщал, что Ван И на встрече с Макроном подчеркнул, что Пекин по украинскому вопросу твердо придерживается объективной и справедливой позиции и всегда стремится содействовать примирению и мирным переговорам. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230321/oon-1859630666.html

https://ria.ru/20230307/kitay-1856444394.html

https://ria.ru/20230321/eskalatsiya-1859606150.html

китай

украина

франция

россия

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в мире, китай, эммануэль макрон, украина, франция, си цзиньпин, россия