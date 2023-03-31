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Спецоперация, 31 марта: Лукашенко предложил заключить перемирие на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 31.03.2023 (обновлено: 22:33 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862284452.html
Спецоперация, 31 марта: Лукашенко предложил заключить перемирие на Украине
Спецоперация, 31 марта: Лукашенко предложил заключить перемирие на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
Спецоперация, 31 марта: Лукашенко предложил заключить перемирие на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил срочно заключить перемирие на Украине без предварительных условий. По словам пресс-секретаря президента РФ... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:50
2023-03-31T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр лукашенко
владимир зеленский
оон
евросоюз
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил срочно заключить перемирие на Украине без предварительных условий. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эту идею российский лидер, возможно, обсудит с Лукашенко на следующей неделе на Высшем госсовете Союзного государства. Ход спецоперации Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили три украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 35 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в Минобороны. Около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что украинская сторона "молчит" в диалоге по вопросу обмена пленными, а также сообщила, что число своих военных, которых не хочет обменивать Киев, выросло до 133. В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации, добровольцев и тех, кто уже призван на службу, хватает для выполнения задач спецоперации, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он заверил также, что ни один призывник весеннего призыва не будет направлен служить в зону спецоперации. Правительство РФ приняло меры для кратного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Предложение Лукашенко и реакция Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал эту инициативу: по его словам, прекращение огня "будет означать право России остаться на оккупированных территориях", а Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику, как считает нужным, заявил он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент Владимир Путин может обсудить предложения Лукашенко на их переговорах на следующей неделе, в то же время Песков подчеркнул, что специальная военная операция на Украине сейчас является единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед Россией; Другие мирные инициативы Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Пекин и заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, во многом посвященной поиску путей выхода из конфликта на Украине и мирному плану Китая, призвал его к диалогу с Владимиром Зеленским, при этом Санчес отметил, что именно Украина должна диктовать условия мирного предложения. Парламент Венгрии принял резолюцию, в которой призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию на Украине и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта, свидетельствуют результаты голосования. Страны ЕС близки к обсуждению ранее избегавшейся темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал эту идею так, что истинные намерения европейцев заключаются в установлении на линии соприкосновения выгодного им мира с позиции силы, так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт и будут законной целью для ВС РФ, если разместятся без согласия России и будут угрожать ее безопасности.
https://ria.ru/20230327/melitopol-1860870192.html
https://ria.ru/20230331/nebenzya-1862261250.html
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Минобороны о сбитой ракете "Гром-2" и потерях ВСУ
Российская система ПВО сбила в зоне спецоперации новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщило Минобороны РФ. Ранее о перехвате таких боеприпасов не сообщалось.
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в мире, украина, россия, александр лукашенко, владимир зеленский, оон, евросоюз, белоруссия, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий медведев, михаил подоляк, татьяна москалькова, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, ООН, Евросоюз, Белоруссия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев, Михаил Подоляк, Татьяна Москалькова, Михаил Мишустин
Спецоперация, 31 марта: Лукашенко предложил заключить перемирие на Украине

Спецоперация, 31 марта: Лукашенко предложил срочно заключить перемирие на Украине

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к Национальному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил срочно заключить перемирие на Украине без предварительных условий. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эту идею российский лидер, возможно, обсудит с Лукашенко на следующей неделе на Высшем госсовете Союзного государства.

Ход спецоперации

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили три украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 35 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в Минобороны.
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Около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что украинская сторона "молчит" в диалоге по вопросу обмена пленными, а также сообщила, что число своих военных, которых не хочет обменивать Киев, выросло до 133.
В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации, добровольцев и тех, кто уже призван на службу, хватает для выполнения задач спецоперации, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он заверил также, что ни один призывник весеннего призыва не будет направлен служить в зону спецоперации.
Правительство РФ приняло меры для кратного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Предложение Лукашенко и реакция

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал эту инициативу: по его словам, прекращение огня "будет означать право России остаться на оккупированных территориях", а Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику, как считает нужным, заявил он.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент Владимир Путин может обсудить предложения Лукашенко на их переговорах на следующей неделе, в то же время Песков подчеркнул, что специальная военная операция на Украине сейчас является единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед Россией;
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Другие мирные инициативы

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Пекин и заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, во многом посвященной поиску путей выхода из конфликта на Украине и мирному плану Китая, призвал его к диалогу с Владимиром Зеленским, при этом Санчес отметил, что именно Украина должна диктовать условия мирного предложения.
Парламент Венгрии принял резолюцию, в которой призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию на Украине и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта, свидетельствуют результаты голосования. Страны ЕС близки к обсуждению ранее избегавшейся темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал эту идею так, что истинные намерения европейцев заключаются в установлении на линии соприкосновения выгодного им мира с позиции силы, так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт и будут законной целью для ВС РФ, если разместятся без согласия России и будут угрожать ее безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийООНЕвросоюзБелоруссияНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДмитрий МедведевМихаил ПодолякТатьяна МоскальковаМихаил Мишустин
 
 
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