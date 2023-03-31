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СМИ: Мадрид хочет убедить Пекин включить в мирный план поддержку Зеленского - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/plan-1862048642.html
СМИ: Мадрид хочет убедить Пекин включить в мирный план поддержку Зеленского
СМИ: Мадрид хочет убедить Пекин включить в мирный план поддержку Зеленского - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: Мадрид хочет убедить Пекин включить в мирный план поддержку Зеленского
Премьер Испании Педро Санчес в ходе визита в Китай намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина, что любой план мирного урегулирования ситуации на Украине... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:45
2023-03-31T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
си цзиньпин
педро санчес
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес в ходе визита в Китай намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина, что любой план мирного урегулирования ситуации на Украине должен учитывать поддержку Владимира Зеленского, пишет газета Pais. Санчес прибыл в четверг с официальным визитом в Китай для переговоров с Си Цзиньпином. "Педро Санчес, похоже, уверен, что встреча, которую он проведет в эту пятницу с Си Цзиньпином, - это прекрасная возможность, чтобы попытаться перетянуть его (лидера КНР - ред.) в сторону позиции, более близкой к европейской, и прежде всего, чтобы убедить его в ключевом элементе - что любой мирный план, который продвигается для Украины, должен предусматривать явную поддержку Зеленского и украинцев, иначе он будет бесполезен", - говорится в сообщении издания. По данным Pais, Мадрид считает позицию Си Цзиньпина решающей в поиске выхода из конфликта на Украине. Издание также приводит слова источников в испанском правительстве, которые заявили, что в представленном ранее плане Пекина по урегулированию ситуации на Украине есть "интересные элементы", совпадающие с предложениями Зеленского. "У нас много ожиданий, мы считаем, что эта встреча с Си Цзиньпином очень важна", - заявил Санчес в самолете по пути в Китай. Как отмечает Pais, Санчес намерен продемонстрировать видение Европы в отношении конфликта на Украине, а также "свежее" видение Киева, которое он получил в ходе недавнего визита в украинскую столицу и встречи с Зеленским. Также он хочет в деталях узнать о планах Пекина по этому вопросу, добавляет газета. По данным издания, испанский премьер также надеется получить от Си Цзиньпина заверения в том, что Пекин не собирается передавать оружие РФ, а также подтверждение того, что китайский лидер продолжает решительно отвергать использование ядерного оружия в конфликте на Украине. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на утверждения о якобы планах поставить РФ оружие заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего. Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла этим государствам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект
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в мире, украина, китай, си цзиньпин, педро санчес, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Си Цзиньпин, Педро Санчес, Владимир Зеленский
СМИ: Мадрид хочет убедить Пекин включить в мирный план поддержку Зеленского

Pais: премьер Испании хочет убедить лидера КНР включить в мирный план поддержку Зеленского

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес в ходе визита в Китай намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина, что любой план мирного урегулирования ситуации на Украине должен учитывать поддержку Владимира Зеленского, пишет газета Pais.
Санчес прибыл в четверг с официальным визитом в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.
"Педро Санчес, похоже, уверен, что встреча, которую он проведет в эту пятницу с Си Цзиньпином, - это прекрасная возможность, чтобы попытаться перетянуть его (лидера КНР - ред.) в сторону позиции, более близкой к европейской, и прежде всего, чтобы убедить его в ключевом элементе - что любой мирный план, который продвигается для Украины, должен предусматривать явную поддержку Зеленского и украинцев, иначе он будет бесполезен", - говорится в сообщении издания.
По данным Pais, Мадрид считает позицию Си Цзиньпина решающей в поиске выхода из конфликта на Украине. Издание также приводит слова источников в испанском правительстве, которые заявили, что в представленном ранее плане Пекина по урегулированию ситуации на Украине есть "интересные элементы", совпадающие с предложениями Зеленского.
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"У нас много ожиданий, мы считаем, что эта встреча с Си Цзиньпином очень важна", - заявил Санчес в самолете по пути в Китай.
Как отмечает Pais, Санчес намерен продемонстрировать видение Европы в отношении конфликта на Украине, а также "свежее" видение Киева, которое он получил в ходе недавнего визита в украинскую столицу и встречи с Зеленским. Также он хочет в деталях узнать о планах Пекина по этому вопросу, добавляет газета.
По данным издания, испанский премьер также надеется получить от Си Цзиньпина заверения в том, что Пекин не собирается передавать оружие РФ, а также подтверждение того, что китайский лидер продолжает решительно отвергать использование ядерного оружия в конфликте на Украине.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на утверждения о якобы планах поставить РФ оружие заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла этим государствам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайСи ЦзиньпинПедро СанчесВладимир Зеленский
 
 
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