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Си Цзиньпин призвал ЕС отстаивать свою независимость - РИА Новости, 31.03.2023
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16:10 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/evrosoyuz-1862212841.html
Си Цзиньпин призвал ЕС отстаивать свою независимость
Си Цзиньпин призвал ЕС отстаивать свою независимость - РИА Новости, 31.03.2023
Си Цзиньпин призвал ЕС отстаивать свою независимость
Для здорового развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы Евросоюз твердо отстаивал свою стратегическую независимость, заявил в пятницу председатель... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:10
2023-03-31T16:10
в мире
китай
испания
пекин
педро санчес
си цзиньпин
евросоюз
оон
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ПЕКИН, 31 мар - РИА Новости. Для здорового развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы Евросоюз твердо отстаивал свою стратегическую независимость, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Пекине. Санчес прибыл в четверг с официальным визитом в Китай для переговоров с Си Цзиньпином. "Для здорового развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы ЕС твердо отстаивал свою стратегическую независимость", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Глава КНР подчеркнул, что Китай и ЕС придерживаются принципа многосторонности, целей и принципов Устава ООН, выступают за мирное урегулирование международных споров, по его словам, обе стороны должны быть партнерами на пути к модернизации и добрыми друзьями в совместном решении глобальных проблем. Си Цзиньпин также заявил, что Китай готов вести всесторонний диалог и сотрудничество с ЕС в духе независимости, взаимного уважения и взаимной выгоды, а также выразил надежду на то, что Испания будет играть активную роль в продвижении диалога и сотрудничества между Китаем и ЕС.
https://ria.ru/20230326/evropa-1860621284.html
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в мире, китай, испания, пекин, педро санчес, си цзиньпин, евросоюз, оон
В мире, Китай, Испания, Пекин, Педро Санчес, Си Цзиньпин, Евросоюз, ООН
Си Цзиньпин призвал ЕС отстаивать свою независимость

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал ЕС отстаивать свою стратегическую независимость

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 мар - РИА Новости. Для здорового развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы Евросоюз твердо отстаивал свою стратегическую независимость, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Пекине.
Санчес прибыл в четверг с официальным визитом в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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"Для здорового развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы ЕС твердо отстаивал свою стратегическую независимость", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Глава КНР подчеркнул, что Китай и ЕС придерживаются принципа многосторонности, целей и принципов Устава ООН, выступают за мирное урегулирование международных споров, по его словам, обе стороны должны быть партнерами на пути к модернизации и добрыми друзьями в совместном решении глобальных проблем.
Си Цзиньпин также заявил, что Китай готов вести всесторонний диалог и сотрудничество с ЕС в духе независимости, взаимного уважения и взаимной выгоды, а также выразил надежду на то, что Испания будет играть активную роль в продвижении диалога и сотрудничества между Китаем и ЕС.
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