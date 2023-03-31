https://ria.ru/20230331/evrosoyuz-1862212841.html

Си Цзиньпин призвал ЕС отстаивать свою независимость

Си Цзиньпин призвал ЕС отстаивать свою независимость - РИА Новости, 31.03.2023

Си Цзиньпин призвал ЕС отстаивать свою независимость

Для здорового развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы Евросоюз твердо отстаивал свою стратегическую независимость, заявил в пятницу председатель... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:10

2023-03-31T16:10

2023-03-31T16:10

в мире

китай

испания

пекин

педро санчес

си цзиньпин

евросоюз

оон

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ПЕКИН, 31 мар - РИА Новости. Для здорового развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы Евросоюз твердо отстаивал свою стратегическую независимость, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Пекине. Санчес прибыл в четверг с официальным визитом в Китай для переговоров с Си Цзиньпином. "Для здорового развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы ЕС твердо отстаивал свою стратегическую независимость", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Глава КНР подчеркнул, что Китай и ЕС придерживаются принципа многосторонности, целей и принципов Устава ООН, выступают за мирное урегулирование международных споров, по его словам, обе стороны должны быть партнерами на пути к модернизации и добрыми друзьями в совместном решении глобальных проблем. Си Цзиньпин также заявил, что Китай готов вести всесторонний диалог и сотрудничество с ЕС в духе независимости, взаимного уважения и взаимной выгоды, а также выразил надежду на то, что Испания будет играть активную роль в продвижении диалога и сотрудничества между Китаем и ЕС.

https://ria.ru/20230326/evropa-1860621284.html

https://ria.ru/20221104/sholts-1829223761.html

китай

испания

пекин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, испания, пекин, педро санчес, си цзиньпин, евросоюз, оон