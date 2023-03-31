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Друг Николая Дроздова рассказал, почему ведущий оказался в больнице - РИА Новости, 31.03.2023
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Шоубиз
 
00:19 31.03.2023 (обновлено: 10:05 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/drozdov-1861859196.html
Друг Николая Дроздова рассказал, почему ведущий оказался в больнице
Друг Николая Дроздова рассказал, почему ведущий оказался в больнице - РИА Новости, 31.03.2023
Друг Николая Дроздова рассказал, почему ведущий оказался в больнице
Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал "Пятому каналу", почему знаменитый телеведущий оказался в больнице. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T00:19
2023-03-31T10:05
шоубиз
николай дроздов
знаменитости
звезды
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал "Пятому каналу", почему знаменитый телеведущий оказался в больнице. По словам живописца, 85-летний зоолог самостоятельно обратился к медикам. Мирошник отметил, что его другу понадобилась реабилитация после травмы. Несмотря на это, Николай Николаевич находится в прекрасном настроении и рассказывает анекдоты. Николай Дроздов упал возле своего дома в январе. Он сломал восемь ребер, но не сразу обратился в больницу. Телеведущего выписали в начале февраля. Тогда он рассказывал, что чувствует себя хорошо.
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николай дроздов, знаменитости, звезды, здоровье - общество
Шоубиз, Николай Дроздов, Знаменитости, звезды, Здоровье - Общество
Друг Николая Дроздова рассказал, почему ведущий оказался в больнице

Друг Николая Дроздова Константин Мирошник объяснил, почему ведущий оказался в больнице

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУченый-зоолог, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов
Ученый-зоолог, ведущий программы В мире животных Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал "Пятому каналу", почему знаменитый телеведущий оказался в больнице.
По словам живописца, 85-летний зоолог самостоятельно обратился к медикам.
«
"Не оказался он. Он сам туда лег. Он же даже не в больнице, там все: обследование, лечение, укрепление, санаторий. Ребра же лечить надо", – сообщил художник.
Мирошник отметил, что его другу понадобилась реабилитация после травмы. Несмотря на это, Николай Николаевич находится в прекрасном настроении и рассказывает анекдоты.
Николай Дроздов упал возле своего дома в январе. Он сломал восемь ребер, но не сразу обратился в больницу. Телеведущего выписали в начале февраля. Тогда он рассказывал, что чувствует себя хорошо.
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