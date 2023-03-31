https://ria.ru/20230331/drozdov-1861859196.html

Друг Николая Дроздова рассказал, почему ведущий оказался в больнице

Друг Николая Дроздова рассказал, почему ведущий оказался в больнице - РИА Новости, 31.03.2023

Друг Николая Дроздова рассказал, почему ведущий оказался в больнице

Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал "Пятому каналу", почему знаменитый телеведущий оказался в больнице. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T00:19

2023-03-31T00:19

2023-03-31T10:05

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николай дроздов

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал "Пятому каналу", почему знаменитый телеведущий оказался в больнице. По словам живописца, 85-летний зоолог самостоятельно обратился к медикам. Мирошник отметил, что его другу понадобилась реабилитация после травмы. Несмотря на это, Николай Николаевич находится в прекрасном настроении и рассказывает анекдоты. Николай Дроздов упал возле своего дома в январе. Он сломал восемь ребер, но не сразу обратился в больницу. Телеведущего выписали в начале февраля. Тогда он рассказывал, что чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20220712/drozdov-1801841918.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай дроздов, знаменитости, звезды, здоровье - общество