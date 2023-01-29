https://ria.ru/20230129/drozdov-1848201882.html

Николай Дроздов попал в больницу

Николай Дроздов попал в больницу - РИА Новости, 29.01.2023

Николай Дроздов попал в больницу

Телеведущий и путешественник Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребер, рассказал РИА Новости композитор Дмитрий Дунаев. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:29

2023-01-29T12:29

2023-01-29T15:33

культура

москва

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новости культуры

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребер, рассказал РИА Новости композитор Дмитрий Дунаев.По его словам, это произошло около недели назад. Как сообщали некоторые СМИ, Дроздов оказался в реанимации после того, как упал около своего дома и повредил восемь ребер. Дунаев уточнил, что телеведущий находится в обычной палате.Он добавил, что после падения Дроздов еще три часа находился на работе."И только на третьи сутки он понял, что, наверное, стоит обратиться к врачу. Когда обратились к врачу, в медицинском учреждении его положили на пару дней в палату интенсивной терапии — и то не потому что это было необходимо, а на всякий случай: человек пожилой, проверить, не повреждены ли органы другие. Оказалось, что все нормально", — сказал композитор.Он рассказал также, что посетителей к Дроздову сейчас не пускают, так как в больнице карантин."Уже легче, боли меньше стали, поэтому, я думаю, недельки через две уже он выйдет на свободу и будет нас опять радовать", — заключил Дунаев.В прошлом году Николаю Дроздову исполнилось 85 лет. Он окончил биологический факультет МГУ, работал научным сотрудником университета, потом доцентом, а в 2000-м стал профессором. С 1977 по 2018 год был бессменным ведущим телепрограммы "В мире животных" и завоевал всенародную известность.

https://ria.ru/20220620/drozdov-1796028455.html

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