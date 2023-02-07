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Николая Дроздова выписали из больницы - РИА Новости, 07.02.2023
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Культура
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Николая Дроздова выписали из больницы
Николая Дроздова выписали из больницы - РИА Новости, 07.02.2023
Николая Дроздова выписали из больницы
Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова выписали из больницы, чувствует он себя хорошо, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:53
2023-02-07T16:09
культура
николай дроздов
новости культуры
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова выписали из больницы, чувствует он себя хорошо, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев.85-летний Дроздов был госпитализирован в связи с переломом ребер, полученным около недели назад."Николая Николаевича выписали, только что мы вышли из больницы, сейчас будем садиться в машину. Все прекрасно, настроение бодрое. Вместе с дочерью вышли на свежий воздух, чувствует он себя хорошо", - сказал Дунаев и добавил, что Дроздова он забирал из больницы вместе с его женой.Он отметил, что реабилитация Дроздову все-таки понадобится.
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николай дроздов, новости культуры, россия
Культура, Николай Дроздов, Новости культуры, Россия
15:53 07.02.2023 (обновлено: 16:09 07.02.2023)
 
Николая Дроздова выписали из больницы

Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУченый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов
Ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова выписали из больницы, чувствует он себя хорошо, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев.
85-летний Дроздов был госпитализирован в связи с переломом ребер, полученным около недели назад.
"Николая Николаевича выписали, только что мы вышли из больницы, сейчас будем садиться в машину. Все прекрасно, настроение бодрое. Вместе с дочерью вышли на свежий воздух, чувствует он себя хорошо", - сказал Дунаев и добавил, что Дроздова он забирал из больницы вместе с его женой.
Он отметил, что реабилитация Дроздову все-таки понадобится.
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