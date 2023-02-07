https://ria.ru/20230207/drozdov-1850328158.html

Николая Дроздова выписали из больницы

Николая Дроздова выписали из больницы - РИА Новости, 07.02.2023

Николая Дроздова выписали из больницы

Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова выписали из больницы, чувствует он себя хорошо, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:53

2023-02-07T15:53

2023-02-07T16:09

культура

николай дроздов

новости культуры

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова выписали из больницы, чувствует он себя хорошо, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев.85-летний Дроздов был госпитализирован в связи с переломом ребер, полученным около недели назад."Николая Николаевича выписали, только что мы вышли из больницы, сейчас будем садиться в машину. Все прекрасно, настроение бодрое. Вместе с дочерью вышли на свежий воздух, чувствует он себя хорошо", - сказал Дунаев и добавил, что Дроздова он забирал из больницы вместе с его женой.Он отметил, что реабилитация Дроздову все-таки понадобится.

https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай дроздов, новости культуры, россия