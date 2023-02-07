https://ria.ru/20230207/drozdov-1850328158.html
Николая Дроздова выписали из больницы
Николая Дроздова выписали из больницы - РИА Новости, 07.02.2023
Николая Дроздова выписали из больницы
Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова выписали из больницы, чувствует он себя хорошо, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:53
2023-02-07T15:53
2023-02-07T16:09
культура
николай дроздов
новости культуры
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова выписали из больницы, чувствует он себя хорошо, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев.85-летний Дроздов был госпитализирован в связи с переломом ребер, полученным около недели назад."Николая Николаевича выписали, только что мы вышли из больницы, сейчас будем садиться в машину. Все прекрасно, настроение бодрое. Вместе с дочерью вышли на свежий воздух, чувствует он себя хорошо", - сказал Дунаев и добавил, что Дроздова он забирал из больницы вместе с его женой.Он отметил, что реабилитация Дроздову все-таки понадобится.
https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай дроздов, новости культуры, россия
Культура, Николай Дроздов, Новости культуры, Россия
15:53 07.02.2023 (обновлено: 16:09 07.02.2023)
Николая Дроздова выписали из больницы
Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова выписали из больницы, чувствует он себя хорошо, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев.
85-летний Дроздов был госпитализирован в связи с переломом ребер, полученным около недели назад.
"Николая Николаевича выписали, только что мы вышли из больницы, сейчас будем садиться в машину. Все прекрасно, настроение бодрое. Вместе с дочерью вышли на свежий воздух, чувствует он себя хорошо", - сказал Дунаев и добавил, что Дроздова он забирал из больницы вместе с его женой.
Он отметил, что реабилитация Дроздову все-таки понадобится.