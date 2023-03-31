https://ria.ru/20230331/dagestan-1861882988.html

Названы лучшие места Дагестана для пляжного отдыха

Названы лучшие места Дагестана для пляжного отдыха - РИА Новости, 31.03.2023

Названы лучшие места Дагестана для пляжного отдыха

Эксперты составили рейтинг лучших пляжных направлений Дагестана и рассказали, в какую сумму обойдутся турпакеты с перелетом в Дагестан в начале июня, сообщает... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T02:27

2023-03-31T02:27

2023-03-31T02:27

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг лучших пляжных направлений Дагестана и рассказали, в какую сумму обойдутся турпакеты с перелетом в Дагестан в начале июня, сообщает АТОР.Купальный сезон на Каспийском побережье Дагестана длится с июня до середины сентября. Летом вода в море прогревается до +25-26 градусов, в сентябре сохраняются комфортные +21-23 градуса.Протяженность береговой линии – более 500 километров, на ней обустроено около трех десятков пляжей. "Их отличительная особенность – это песчаный пологий вход в море и широкая пляжная полоса", — рассказывают в PEGAS Touristik. Кроме того, в отличие от Черного и Азовского морей, на Каспии нет медуз.Избербаш, Зеленоморское и МанаскентВ городе Избербаш – чистая прозрачная морская вода, мягкий песок, ровное песчаное дно. Городской пляж протяженностью около трех километров и шириной 200 метров с плавным долгим заходом в море подойдет для отдыха с детьми.На мелководье вода хорошо прогревается, а из-за природных каменных гряд в море не бывает сильных волн. Доступны водные развлечения (парашюты, "бананы" и катера), большой фудкорт, магазины, парковка. Главная же "фишка" – наличие аквапарка для детей и взрослых.В 12 километрах юго-восточнее города Каспийска расположен поселок Зеленоморское. Местный пляж хоть и не благоустроен, но море и песчаная полоса — чистые и напоминают берег океана. Заход в море плавный, дно песчаное.Манас – небольшой поселок на побережье Каспийского моря, к которому с восточной стороны примыкает село Манаскент. Сюда часто приезжают купаться местные жители: здесь песчаный пляж с удобным заходом в море.Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей без питания на двоих стоят от 76 тысяч рублей.Караман и КаспийскК северу в семи километрах от Махачкалы находится микрорайон-спутник Караман, где есть пляж со звучным названием "Черные Камни". К кинокомедии "Бриллиантовая рука" дагестанская локация отношения не имеет. Название связано с черными камнями, которые некогда окружали пляж. В основном здесь мелкая галька и песок. Качество воды – хорошее.Каспийск – небольшой город недалеко от Махачкалы. Море здесь чистое и мелкое, оборудованные зоны отдыха есть, но их не так много и не все они могут похвастаться наличием раздевалок, душевых и парковок.Здесь можно выбрать один из четырех пляжей. Среди рекомендуемых – Центральный пляж с длинной и широкой береговой полосой, "Лагуна" с хорошей инфраструктурой. Недалеко от санатория "Энергетик" – пляж протяженностью около 500 метров (песок вперемешку с ракушкой).С детьми можно отправиться купаться на Shansi, который отличается широкой чистой песчаной полосой и мелководьем.Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей на двоих на завтраках стоят от 61 тысяч рублей, с полным пансионом – от 106 тысяч рублей.МахачкалаЧистое море и пологий берег ждут туристов на пляже "Оазис" (длина 700 метров) в 6,5 километрах от центра Махачкалы. Песок с ракушечником, местами встречаются камни. Инфраструктура: зонтики и шезлонги в аренду, душ, кабинки для переодевания, кафе и ресторанчики.Рядом с "Оазисом" еще один пляж, который подойдет для отдыха как взрослых, так и детей: "Джами". Там также чистый берег и прибрежные воды, небольшая глубина, песок с ракушечником. Пляж относится к территории пансионата, и доступ для тех, кто не проживает в нем, платный.Один из часто посещаемых пляжей Махачкалы – "Березка": он достаточно компактный (всего около 500 метров), но при этом широкий. Вход в воду пологий, глубина увеличивается плавно без резких перепадов, есть вся пляжная инфраструктура.Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей на двоих с завтраками стоят от 60 тысяч рублей.ДербентГородской пляж Дербента – это продолжение центральной набережной города, здесь приятный мелкий песок, но на дне могут встречаться камни. Инфраструктура включает все необходимое – раздевалки, беседки, туалеты, мусор убирают регулярно, есть несколько кафе.За спокойным отдыхом можно отправиться в село Мичурино в Дербентском районе (в 45 минутах езды от Дербента) на пляж "Золотые пески". Название соответствует: здесь приятный песок, который приятно удивит и взрослых, и детей.Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей на двоих с завтраками в зависимости от отеля стоят от 50-80 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230311/otpusk-1857206731.html

https://ria.ru/20230309/dagestan-1856293302.html

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Лана Баева

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