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Названы лучшие места Дагестана для пляжного отдыха - РИА Новости, 31.03.2023
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Туризм
 
02:27 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/dagestan-1861882988.html
Названы лучшие места Дагестана для пляжного отдыха
Названы лучшие места Дагестана для пляжного отдыха - РИА Новости, 31.03.2023
Названы лучшие места Дагестана для пляжного отдыха
Эксперты составили рейтинг лучших пляжных направлений Дагестана и рассказали, в какую сумму обойдутся турпакеты с перелетом в Дагестан в начале июня, сообщает... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:27
2023-03-31T02:27
туризм
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туризм
туристы
махачкала
каспийск
ассоциация туроператоров россии (атор)
республика дагестан
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг лучших пляжных направлений Дагестана и рассказали, в какую сумму обойдутся турпакеты с перелетом в Дагестан в начале июня, сообщает АТОР.Купальный сезон на Каспийском побережье Дагестана длится с июня до середины сентября. Летом вода в море прогревается до +25-26 градусов, в сентябре сохраняются комфортные +21-23 градуса.Протяженность береговой линии – более 500 километров, на ней обустроено около трех десятков пляжей. "Их отличительная особенность – это песчаный пологий вход в море и широкая пляжная полоса", — рассказывают в PEGAS Touristik. Кроме того, в отличие от Черного и Азовского морей, на Каспии нет медуз.Избербаш, Зеленоморское и МанаскентВ городе Избербаш – чистая прозрачная морская вода, мягкий песок, ровное песчаное дно. Городской пляж протяженностью около трех километров и шириной 200 метров с плавным долгим заходом в море подойдет для отдыха с детьми.На мелководье вода хорошо прогревается, а из-за природных каменных гряд в море не бывает сильных волн. Доступны водные развлечения (парашюты, "бананы" и катера), большой фудкорт, магазины, парковка. Главная же "фишка" – наличие аквапарка для детей и взрослых.В 12 километрах юго-восточнее города Каспийска расположен поселок Зеленоморское. Местный пляж хоть и не благоустроен, но море и песчаная полоса — чистые и напоминают берег океана. Заход в море плавный, дно песчаное.Манас – небольшой поселок на побережье Каспийского моря, к которому с восточной стороны примыкает село Манаскент. Сюда часто приезжают купаться местные жители: здесь песчаный пляж с удобным заходом в море.Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей без питания на двоих стоят от 76 тысяч рублей.Караман и КаспийскК северу в семи километрах от Махачкалы находится микрорайон-спутник Караман, где есть пляж со звучным названием "Черные Камни". К кинокомедии "Бриллиантовая рука" дагестанская локация отношения не имеет. Название связано с черными камнями, которые некогда окружали пляж. В основном здесь мелкая галька и песок. Качество воды – хорошее.Каспийск – небольшой город недалеко от Махачкалы. Море здесь чистое и мелкое, оборудованные зоны отдыха есть, но их не так много и не все они могут похвастаться наличием раздевалок, душевых и парковок.Здесь можно выбрать один из четырех пляжей. Среди рекомендуемых – Центральный пляж с длинной и широкой береговой полосой, "Лагуна" с хорошей инфраструктурой. Недалеко от санатория "Энергетик" – пляж протяженностью около 500 метров (песок вперемешку с ракушкой).С детьми можно отправиться купаться на Shansi, который отличается широкой чистой песчаной полосой и мелководьем.Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей на двоих на завтраках стоят от 61 тысяч рублей, с полным пансионом – от 106 тысяч рублей.МахачкалаЧистое море и пологий берег ждут туристов на пляже "Оазис" (длина 700 метров) в 6,5 километрах от центра Махачкалы. Песок с ракушечником, местами встречаются камни. Инфраструктура: зонтики и шезлонги в аренду, душ, кабинки для переодевания, кафе и ресторанчики.Рядом с "Оазисом" еще один пляж, который подойдет для отдыха как взрослых, так и детей: "Джами". Там также чистый берег и прибрежные воды, небольшая глубина, песок с ракушечником. Пляж относится к территории пансионата, и доступ для тех, кто не проживает в нем, платный.Один из часто посещаемых пляжей Махачкалы – "Березка": он достаточно компактный (всего около 500 метров), но при этом широкий. Вход в воду пологий, глубина увеличивается плавно без резких перепадов, есть вся пляжная инфраструктура.Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей на двоих с завтраками стоят от 60 тысяч рублей.ДербентГородской пляж Дербента – это продолжение центральной набережной города, здесь приятный мелкий песок, но на дне могут встречаться камни. Инфраструктура включает все необходимое – раздевалки, беседки, туалеты, мусор убирают регулярно, есть несколько кафе.За спокойным отдыхом можно отправиться в село Мичурино в Дербентском районе (в 45 минутах езды от Дербента) на пляж "Золотые пески". Название соответствует: здесь приятный песок, который приятно удивит и взрослых, и детей.Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей на двоих с завтраками в зависимости от отеля стоят от 50-80 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230311/otpusk-1857206731.html
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новости - туризм, туризм, туристы, махачкала, каспийск, ассоциация туроператоров россии (атор), республика дагестан, дербент, избербаш, куда можно лететь, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Махачкала, Каспийск, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Республика Дагестан, Дербент, Избербаш, куда можно лететь, Отдых на море, отдых в России
Названы лучшие места Дагестана для пляжного отдыха

Эксперты назвали лучшие места Дагестана для пляжного отдыха

© РИА Новости / Анастасия МержановаЦентральная набережная в Дербенте
Центральная набережная в Дербенте - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг лучших пляжных направлений Дагестана и рассказали, в какую сумму обойдутся турпакеты с перелетом в Дагестан в начале июня, сообщает АТОР.
Купальный сезон на Каспийском побережье Дагестана длится с июня до середины сентября. Летом вода в море прогревается до +25-26 градусов, в сентябре сохраняются комфортные +21-23 градуса.
Протяженность береговой линии – более 500 километров, на ней обустроено около трех десятков пляжей. "Их отличительная особенность – это песчаный пологий вход в море и широкая пляжная полоса", — рассказывают в PEGAS Touristik. Кроме того, в отличие от Черного и Азовского морей, на Каспии нет медуз.

Избербаш, Зеленоморское и Манаскент

В городе Избербаш – чистая прозрачная морская вода, мягкий песок, ровное песчаное дно. Городской пляж протяженностью около трех километров и шириной 200 метров с плавным долгим заходом в море подойдет для отдыха с детьми.
На мелководье вода хорошо прогревается, а из-за природных каменных гряд в море не бывает сильных волн. Доступны водные развлечения (парашюты, "бананы" и катера), большой фудкорт, магазины, парковка. Главная же "фишка" – наличие аквапарка для детей и взрослых.
© iStock.com / Elena OdareevaСтела на въезде в город Избербаш, Дагестан
Стела на въезде в город Избербаш, Дагестан - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© iStock.com / Elena Odareeva
Стела на въезде в город Избербаш, Дагестан
В 12 километрах юго-восточнее города Каспийска расположен поселок Зеленоморское. Местный пляж хоть и не благоустроен, но море и песчаная полоса — чистые и напоминают берег океана. Заход в море плавный, дно песчаное.
Манас – небольшой поселок на побережье Каспийского моря, к которому с восточной стороны примыкает село Манаскент. Сюда часто приезжают купаться местные жители: здесь песчаный пляж с удобным заходом в море.
Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей без питания на двоих стоят от 76 тысяч рублей.

Караман и Каспийск

К северу в семи километрах от Махачкалы находится микрорайон-спутник Караман, где есть пляж со звучным названием "Черные Камни". К кинокомедии "Бриллиантовая рука" дагестанская локация отношения не имеет. Название связано с черными камнями, которые некогда окружали пляж. В основном здесь мелкая галька и песок. Качество воды – хорошее.
Каспийск – небольшой город недалеко от Махачкалы. Море здесь чистое и мелкое, оборудованные зоны отдыха есть, но их не так много и не все они могут похвастаться наличием раздевалок, душевых и парковок.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРыбаки на набережной города Каспийска
Рыбаки на набережной города Каспийска - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Рыбаки на набережной города Каспийска
Здесь можно выбрать один из четырех пляжей. Среди рекомендуемых – Центральный пляж с длинной и широкой береговой полосой, "Лагуна" с хорошей инфраструктурой. Недалеко от санатория "Энергетик" – пляж протяженностью около 500 метров (песок вперемешку с ракушкой).
С детьми можно отправиться купаться на Shansi, который отличается широкой чистой песчаной полосой и мелководьем.
Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей на двоих на завтраках стоят от 61 тысяч рублей, с полным пансионом – от 106 тысяч рублей.
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Махачкала

Чистое море и пологий берег ждут туристов на пляже "Оазис" (длина 700 метров) в 6,5 километрах от центра Махачкалы. Песок с ракушечником, местами встречаются камни. Инфраструктура: зонтики и шезлонги в аренду, душ, кабинки для переодевания, кафе и ресторанчики.
Рядом с "Оазисом" еще один пляж, который подойдет для отдыха как взрослых, так и детей: "Джами". Там также чистый берег и прибрежные воды, небольшая глубина, песок с ракушечником. Пляж относится к территории пансионата, и доступ для тех, кто не проживает в нем, платный.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОтдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале
Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале
Один из часто посещаемых пляжей Махачкалы – "Березка": он достаточно компактный (всего около 500 метров), но при этом широкий. Вход в воду пологий, глубина увеличивается плавно без резких перепадов, есть вся пляжная инфраструктура.
Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей на двоих с завтраками стоят от 60 тысяч рублей.

Дербент

Городской пляж Дербента – это продолжение центральной набережной города, здесь приятный мелкий песок, но на дне могут встречаться камни. Инфраструктура включает все необходимое – раздевалки, беседки, туалеты, мусор убирают регулярно, есть несколько кафе.
© iStock.com / znmПляж в Дербенте
Пляж в Дербенте
Пляж в Дербенте
© iStock.com / znm
1 из 3
© РИА Новости / Анастасия МержановаЭкраноплан Лунь под Дербентом
Экраноплан Лунь под Дербентом
Экраноплан Лунь под Дербентом
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 3
© РИА Новости / Анастасия МержановаЦентральная набережная в Дербенте
Центральная набережная в Дербенте
Центральная набережная в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 3
Пляж в Дербенте
© iStock.com / znm
1 из 3
Экраноплан Лунь под Дербентом
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 3
Центральная набережная в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 3
За спокойным отдыхом можно отправиться в село Мичурино в Дербентском районе (в 45 минутах езды от Дербента) на пляж "Золотые пески". Название соответствует: здесь приятный песок, который приятно удивит и взрослых, и детей.
Туры (с перелетами из Москвы и обратно) на семь ночей на двоих с завтраками в зависимости от отеля стоят от 50-80 тысяч рублей.
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