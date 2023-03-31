https://ria.ru/20230331/bucha-1862290543.html

В Раде рассказали, почему Киев не восстанавливает Бучу

В Раде рассказали, почему Киев не восстанавливает Бучу - РИА Новости, 01.04.2023

В Раде рассказали, почему Киев не восстанавливает Бучу

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что правительство Украины намеренно не восстанавливает город Бучу за бюджетные средства, желая сохранить... РИА Новости, 01.04.2023

2023-03-31T23:01

2023-03-31T23:01

2023-04-01T01:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

буча

александр дубинский

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что правительство Украины намеренно не восстанавливает город Бучу за бюджетные средства, желая сохранить "картинку горя" для Запада, чтобы было легче просить о помощи. Ранее в пятницу Владимир Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем приехали в Бучу Киевской области. Дубинский отметил, что поездки зарубежных гостей в Бучу и Ирпень и их выступления "это очень красиво". "Только ни в одной из этих общин государство до сих пор не отремонтировало ни один дом. Получаются такие себе "потемкинские деревни", только наоборот. Витрина горя", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, правительство демонстрирует "фейковое сочувствие и помощь" перед западными партнерами, а все, что удалось отремонтировать местным "владельцам и мэрам", сделано "в складчину". В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявляли, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Как заявлял ранее Зеленский, события в Буче серьезным образом сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Пик визитов европейских политиков в Киевскую область пришелся на первые числа апреля прошлого года, там, в частности, побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

https://ria.ru/20230330/bucha-1861889760.html

https://ria.ru/20221022/bucha-1825829237.html

россия

буча

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в мире, россия, буча, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины