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В Раде рассказали, почему Киев не восстанавливает Бучу - РИА Новости, 01.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 31.03.2023 (обновлено: 01:15 01.04.2023)
https://ria.ru/20230331/bucha-1862290543.html
В Раде рассказали, почему Киев не восстанавливает Бучу
В Раде рассказали, почему Киев не восстанавливает Бучу - РИА Новости, 01.04.2023
В Раде рассказали, почему Киев не восстанавливает Бучу
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что правительство Украины намеренно не восстанавливает город Бучу за бюджетные средства, желая сохранить... РИА Новости, 01.04.2023
2023-03-31T23:01
2023-04-01T01:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
буча
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что правительство Украины намеренно не восстанавливает город Бучу за бюджетные средства, желая сохранить "картинку горя" для Запада, чтобы было легче просить о помощи. Ранее в пятницу Владимир Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем приехали в Бучу Киевской области. Дубинский отметил, что поездки зарубежных гостей в Бучу и Ирпень и их выступления "это очень красиво". "Только ни в одной из этих общин государство до сих пор не отремонтировало ни один дом. Получаются такие себе "потемкинские деревни", только наоборот. Витрина горя", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, правительство демонстрирует "фейковое сочувствие и помощь" перед западными партнерами, а все, что удалось отремонтировать местным "владельцам и мэрам", сделано "в складчину". В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявляли, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Как заявлял ранее Зеленский, события в Буче серьезным образом сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Пик визитов европейских политиков в Киевскую область пришелся на первые числа апреля прошлого года, там, в частности, побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
https://ria.ru/20230330/bucha-1861889760.html
https://ria.ru/20221022/bucha-1825829237.html
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в мире, россия, буча, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Буча, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали, почему Киев не восстанавливает Бучу

Депутат Рады Дубинский: Киев не восстанавливает Бучу для поддержания "картинки горя"

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что правительство Украины намеренно не восстанавливает город Бучу за бюджетные средства, желая сохранить "картинку горя" для Запада, чтобы было легче просить о помощи.
Ранее в пятницу Владимир Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем приехали в Бучу Киевской области.
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30 марта, 16:26
Дубинский отметил, что поездки зарубежных гостей в Бучу и Ирпень и их выступления "это очень красиво". "Только ни в одной из этих общин государство до сих пор не отремонтировало ни один дом. Получаются такие себе "потемкинские деревни", только наоборот. Витрина горя", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, правительство демонстрирует "фейковое сочувствие и помощь" перед западными партнерами, а все, что удалось отремонтировать местным "владельцам и мэрам", сделано "в складчину".
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявляли, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Как заявлял ранее Зеленский, события в Буче серьезным образом сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Пик визитов европейских политиков в Киевскую область пришелся на первые числа апреля прошлого года, там, в частности, побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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22 октября 2022, 00:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБучаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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