В Раде рассказали, почему Киев не восстанавливает Бучу
Депутат Рады Дубинский: Киев не восстанавливает Бучу для поддержания "картинки горя"
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что правительство Украины намеренно не восстанавливает город Бучу за бюджетные средства, желая сохранить "картинку горя" для Запада, чтобы было легче просить о помощи.
Ранее в пятницу Владимир Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем приехали в Бучу Киевской области.
Дубинский отметил, что поездки зарубежных гостей в Бучу и Ирпень и их выступления "это очень красиво". "Только ни в одной из этих общин государство до сих пор не отремонтировало ни один дом. Получаются такие себе "потемкинские деревни", только наоборот. Витрина горя", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, правительство демонстрирует "фейковое сочувствие и помощь" перед западными партнерами, а все, что удалось отремонтировать местным "владельцам и мэрам", сделано "в складчину".
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявляли, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Как заявлял ранее Зеленский, события в Буче серьезным образом сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Пик визитов европейских политиков в Киевскую область пришелся на первые числа апреля прошлого года, там, в частности, побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.