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Фон дер Ляйен прокомментировала визит Си Цзиньпина в Россию
Фон дер Ляйен прокомментировала визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 30.03.2023
Фон дер Ляйен прокомментировала визит Си Цзиньпина в Россию
Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал напористость Пекина в укреплении позиций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:18
2023-03-30T12:18
2023-03-30T14:24
в мире
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цены на нефть
си цзиньпин
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал напористость Пекина в укреплении позиций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.На следующей неделе Урсула фон дер Ляйен намерена совершить поездку в Пекин.Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 20-22 марта посетил Россию с государственным визитом — это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на высший пост в стране. В Кремле его принимал Владимир Путин, у глав государств состоялись неофициальные переговоры, а также официальная встреча с участием делегаций.В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина по итогам визита подчеркивается, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, "проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире".Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений: увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, финансовой сфере.
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в мире, китай, россия, пекин, еврокомиссия, цены на нефть, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Пекин, Еврокомиссия, Цены на нефть, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Владимир Путин
Фон дер Ляйен прокомментировала визит Си Цзиньпина в Россию
Фон дер Ляйен: визит Си Цзиньпина в Россию показал напористость КНР в укреплении позиций
БРЮССЕЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал напористость Пекина в укреплении позиций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«
"Мы обеспокоены тем, что стоит за этим возвращением (Китая. — Прим. ред.) на мировую арену <...>. В течение некоторого времени мы наблюдали очень целенаправленное упрочение общей стратегической позиции Китая. И сейчас оно сопровождается все более напористыми действиями. На прошлой неделе в Москве во время визита президента Си прозвучало яркое напоминание об этом", — сказала она в аналитическом институте изучения Китая.
На следующей неделе Урсула фон дер Ляйен намерена совершить поездку в Пекин.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
20-22 марта посетил Россию с государственным визитом — это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на высший пост в стране. В Кремле его принимал Владимир Путин
, у глав государств состоялись неофициальные переговоры, а также официальная встреча с участием делегаций.
Визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны, заявил Боррель
В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина по итогам визита подчеркивается, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, "проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире".
Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений: увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, финансовой сфере.
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