https://ria.ru/20230330/vizit-1861805090.html

Фон дер Ляйен прокомментировала визит Си Цзиньпина в Россию

Фон дер Ляйен прокомментировала визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 30.03.2023

Фон дер Ляйен прокомментировала визит Си Цзиньпина в Россию

Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал напористость Пекина в укреплении позиций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:18

2023-03-30T12:18

2023-03-30T14:24

в мире

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пекин

еврокомиссия

цены на нефть

си цзиньпин

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал напористость Пекина в укреплении позиций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.На следующей неделе Урсула фон дер Ляйен намерена совершить поездку в Пекин.Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 20-22 марта посетил Россию с государственным визитом — это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на высший пост в стране. В Кремле его принимал Владимир Путин, у глав государств состоялись неофициальные переговоры, а также официальная встреча с участием делегаций.В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина по итогам визита подчеркивается, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, "проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире".Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений: увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, финансовой сфере.

https://ria.ru/20230325/voyna-1860574919.html

https://ria.ru/20230322/politika-1859761985.html

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в мире, китай, россия, пекин, еврокомиссия, цены на нефть, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, владимир путин