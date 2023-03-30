https://ria.ru/20230330/smailov-1861746864.html

Парламент Казахстана дал согласие на назначение Смаилова на пост премьера

Парламент Казахстана дал согласие на назначение Смаилова на пост премьера - РИА Новости, 30.03.2023

Парламент Казахстана дал согласие на назначение Смаилова на пост премьера

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг дал согласие на переназначение исполняющего обязанности премьера Алихана Смаилова РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:58

2023-03-30T08:58

2023-03-30T09:03

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алихан смаилов

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АСТАНА, 30 мар - РИА Новости. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг дал согласие на переназначение исполняющего обязанности премьера Алихана Смаилова на пост нового главы кабмина.Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". Согласно конституции, прежнее правительство сложило полномочия перед избранным мажилисом. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил старому кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Кроме того, он предложил партии "Аманат" назвать кандидатуру нового премьера, хотя, по закону, выдвижение кандидатуры главы правительства - его прерогатива.Из присутствующих на заседании 97 депутатов 82 проголосовали за решение о переназначении Смаилова на пост премьера, против - семь, воздержались - восемь. "Решение принято", - сказал спикер палаты Ерлан Кошанов, подводя итоги голосования.В соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначает его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.Смаилов стал премьер-министром Казахстана в январе 2022 года, сменив на этом посту Аскара Мамина на фоне массовых беспорядков, которые, по официальной версии, являлись прикрытием для попытки госпереворота.

https://ria.ru/20230329/koshanov-1861447178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, алихан смаилов