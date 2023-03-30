https://ria.ru/20230330/smailov-1861745246.html
Токаев предложил кандидатуру Смаилова на пост главы правительства
Токаев предложил кандидатуру Смаилова на пост главы правительства - РИА Новости, 30.03.2023
Токаев предложил кандидатуру Смаилова на пост главы правительства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает мажилису (нижней палате парламента) кандидатуру исполняющего обязанности премьера Алихана Смаилова на пост... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:42
2023-03-30T08:42
2023-03-30T08:55
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
аскар мамин
алихан смаилов
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АСТАНА, 30 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает мажилису (нижней палате парламента) кандидатуру исполняющего обязанности премьера Алихана Смаилова на пост нового главы кабмина.Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". Согласно конституции, прежнее правительство сложило полномочия перед избранным мажилисом. Токаев поручил старому кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Кроме того, он предложил партии "Аманат" назвать кандидатуру нового премьера, хотя, по закону, выдвижение кандидатуры главы правительства - его прерогатива."В соответствии со статьей 44 конституции, предлагаю кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича на должность премьер-министра", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании палаты в четверг.Ранее в четверг пресс-служба президента сообщила, что победившая на парламентских выборах партия "Аманат" предложила Токаеву кандидатуру прежнего премьера на пост нового руководителя правительства.В соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначает его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.Смаилов стал премьер-министром Казахстана в январе 2022 года, сменив на этом посту Аскара Мамина на фоне массовых беспорядков, которые, по официальной версии, являлись прикрытием для попытки госпереворота.
https://ria.ru/20230329/koshanov-1861447178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, аскар мамин, алихан смаилов
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Аскар Мамин, Алихан Смаилов
Токаев предложил кандидатуру Смаилова на пост главы правительства
Токаев предложил нижней палате парламента кандидатуру Смаилова на пост главы правительства
АСТАНА, 30 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает мажилису (нижней палате парламента) кандидатуру исполняющего обязанности премьера Алихана Смаилова на пост нового главы кабмина.
Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". Согласно конституции, прежнее правительство сложило полномочия перед избранным мажилисом. Токаев поручил старому кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Кроме того, он предложил партии "Аманат" назвать кандидатуру нового премьера, хотя, по закону, выдвижение кандидатуры главы правительства - его прерогатива.
"В соответствии со статьей 44 конституции, предлагаю кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича на должность премьер-министра", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании палаты в четверг.
Ранее в четверг пресс-служба президента сообщила, что победившая на парламентских выборах партия "Аманат" предложила Токаеву кандидатуру прежнего премьера на пост нового руководителя правительства.
Экс-спикер нижней палаты парламента Казахстана Кошанов вновь возглавил ее
В соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначает его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.
Смаилов стал премьер-министром Казахстана в январе 2022 года, сменив на этом посту Аскара Мамина
на фоне массовых беспорядков, которые, по официальной версии, являлись прикрытием для попытки госпереворота.