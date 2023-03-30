Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет несколько непубличных встреч и совещаний - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/putin-1861834962.html
Путин проведет несколько непубличных встреч и совещаний
Путин проведет несколько непубличных встреч и совещаний - РИА Новости, 30.03.2023
Путин проведет несколько непубличных встреч и совещаний
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет серию непубличных встреч и совещаний, они пройдут в закрытом режиме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:35
2023-03-30T13:35
политика
калининградская область
россия
дмитрий песков
владимир путин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет серию непубличных встреч и совещаний, они пройдут в закрытом режиме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У президента целая серия непубличных встреч и совещаний, которые будут в закрытом режиме", -сказал Песков. Также в четверг глава государства по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. На связь с главой государства в рамках церемонии выйдут глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Мордовии Артём Здунов.
https://ria.ru/20230330/poezdka-1861831271.html
калининградская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, калининградская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург
Политика, Калининградская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Санкт-Петербург
Путин проведет несколько непубличных встреч и совещаний

Песков сообщил, что Путин в четверг проведет несколько непубличных встреч и совещаний

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет серию непубличных встреч и совещаний, они пройдут в закрытом режиме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента целая серия непубличных встреч и совещаний, которые будут в закрытом режиме", -сказал Песков.
Также в четверг глава государства по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. На связь с главой государства в рамках церемонии выйдут глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Мордовии Артём Здунов.
Торжественная церемония по случаю начала строительства третьего энергоблока АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Песков прокомментировал возможный визит Путина на турецкую АЭС "Аккую"
Вчера, 13:24
 
ПолитикаКалининградская областьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала