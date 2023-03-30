https://ria.ru/20230330/putin-1861834962.html
Путин проведет несколько непубличных встреч и совещаний
Путин проведет несколько непубличных встреч и совещаний - РИА Новости, 30.03.2023
Путин проведет несколько непубличных встреч и совещаний
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет серию непубличных встреч и совещаний, они пройдут в закрытом режиме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:35
2023-03-30T13:35
2023-03-30T13:35
политика
калининградская область
россия
дмитрий песков
владимир путин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет серию непубличных встреч и совещаний, они пройдут в закрытом режиме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У президента целая серия непубличных встреч и совещаний, которые будут в закрытом режиме", -сказал Песков. Также в четверг глава государства по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. На связь с главой государства в рамках церемонии выйдут глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Мордовии Артём Здунов.
https://ria.ru/20230330/poezdka-1861831271.html
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политика, калининградская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург
Политика, Калининградская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Санкт-Петербург
Путин проведет несколько непубличных встреч и совещаний
Песков сообщил, что Путин в четверг проведет несколько непубличных встреч и совещаний