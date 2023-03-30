https://ria.ru/20230330/moshennik-1861822003.html
В Петербурге задержали мошенника-имитатора, копирующего людей
В Петербурге задержали мошенника-имитатора, копирующего людей - РИА Новости, 30.03.2023
В Петербурге задержали мошенника-имитатора, копирующего людей
В Петербурге задержан мошенник, имитировавший голос чиновников из федеральных ведомств, чтобы войти в доверие к подчиненным в регионе и "занять" у них деньги,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:59
2023-03-30T12:59
2023-03-30T12:59
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
ирина волк
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
мошенничество
мошенники
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. В Петербурге задержан мошенник, имитировавший голос чиновников из федеральных ведомств, чтобы войти в доверие к подчиненным в регионе и "занять" у них деньги, сообщил пресс-центр МВД РФ. "Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали жителя города Новороссийска по подозрению в хищении денежных средств региональных чиновников и руководителей образовательных организаций", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По имеющимся сведениям, злоумышленник звонил чиновникам, имитировал голос представителей вышестоящих федеральных ведомств и просил якобы в долг перевести деньги на указанный им счет. В настоящее время возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 "Мошенничество" УК РФ. Одна из потерпевших – заместитель директора государственного учреждения дополнительного профессионального образования, находящегося в Москве. Другой – руководитель регионального управления Россельхознадзора. Общий ущерб от деятельности задержанного составил 165 тысяч рублей. "Готовясь к таким звонкам, аферист изучал структуру органов власти, находил в открытых источниках видео- и аудиоматериалы и копировал манеру общения лиц, именами которых в дальнейшем представлялся, добиваясь высокой степени схожести", - отмечают в МВД. В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяты банковские и сим-карты, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По данным МВД РФ, задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230323/moshenniki-1860084840.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), мошенничество, мошенники
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ирина Волк, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Мошенничество, мошенники
В Петербурге задержали мошенника-имитатора, копирующего людей
В Петербурге задержали мошенника, имитировавшего голос чиновников из федеральных ведомств