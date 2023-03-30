https://ria.ru/20230330/lekarstva-1861953426.html

Мордовия предложила создать федеральный центр разработки новых лекарств

Мордовия предложила создать федеральный центр разработки новых лекарств - РИА Новости, 30.03.2023

Мордовия предложила создать федеральный центр разработки новых лекарств

Глава Мордовии Артем Здунов в ходе церемонии открытия производства фармацевтических субстанций на заводе "Биохимик" в Саранске высказал предложение создать в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:39

2023-03-30T18:39

2023-03-30T18:39

саранск

россия

промомед

артем здунов

владимир путин

калининградская область

республика мордовия

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в ходе церемонии открытия производства фармацевтических субстанций на заводе "Биохимик" в Саранске высказал предложение создать в республике федеральный центр разработки новых лекарств. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеосвязи принял участие в открытии новых фармацевтических производств в Мордовии, а также в Калининградской области и Санкт-Петербурге. "Открытию производства предшествует большая работа по разработке лекарственных препаратов. Зачастую нам приходится обращаться к зарубежным лабораториям, чтобы провести какой-то анализ или исследование. Мы хотим полностью обеспечить свою независимость. Мы сейчас с Минпромом, министерством образования и науки, с Минздравом прорабатываем вопрос создания федерального центра у нас в республике. У нас есть кафедра, которая готовит специалистов. О первых результатах и замыслах доложу вам письменно", - сказал Здунов, обращаясь к главе государства. Руководитель республики пояснил журналистам, что заявил "о планах создания крупного федерального центра, который позволит разрабатывать лекарства, не обращаясь к зарубежным партнерам". "Мы это делаем совместно с наукой, с Мордовским госуниверситетом, где работает профильная кафедра. Для нас это очень важно – у нас создается много рабочих мест", - отметил Здунов. Ранее сообщалось, что на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед" запустили производство фармацевтических субстанций для изготовления лекарств мощностью более 340 тонн продукции в год.

https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html

https://ria.ru/20230325/ozempik-1860596307.html

саранск

россия

калининградская область

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саранск, россия, промомед, артем здунов, владимир путин, калининградская область, республика мордовия, здоровье - общество