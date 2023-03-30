https://ria.ru/20230330/lekarstva-1861953426.html
Мордовия предложила создать федеральный центр разработки новых лекарств
Мордовия предложила создать федеральный центр разработки новых лекарств - РИА Новости, 30.03.2023
Мордовия предложила создать федеральный центр разработки новых лекарств
Глава Мордовии Артем Здунов в ходе церемонии открытия производства фармацевтических субстанций на заводе "Биохимик" в Саранске высказал предложение создать в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:39
2023-03-30T18:39
2023-03-30T18:39
саранск
россия
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артем здунов
владимир путин
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республика мордовия
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в ходе церемонии открытия производства фармацевтических субстанций на заводе "Биохимик" в Саранске высказал предложение создать в республике федеральный центр разработки новых лекарств. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеосвязи принял участие в открытии новых фармацевтических производств в Мордовии, а также в Калининградской области и Санкт-Петербурге. "Открытию производства предшествует большая работа по разработке лекарственных препаратов. Зачастую нам приходится обращаться к зарубежным лабораториям, чтобы провести какой-то анализ или исследование. Мы хотим полностью обеспечить свою независимость. Мы сейчас с Минпромом, министерством образования и науки, с Минздравом прорабатываем вопрос создания федерального центра у нас в республике. У нас есть кафедра, которая готовит специалистов. О первых результатах и замыслах доложу вам письменно", - сказал Здунов, обращаясь к главе государства. Руководитель республики пояснил журналистам, что заявил "о планах создания крупного федерального центра, который позволит разрабатывать лекарства, не обращаясь к зарубежным партнерам". "Мы это делаем совместно с наукой, с Мордовским госуниверситетом, где работает профильная кафедра. Для нас это очень важно – у нас создается много рабочих мест", - отметил Здунов. Ранее сообщалось, что на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед" запустили производство фармацевтических субстанций для изготовления лекарств мощностью более 340 тонн продукции в год.
https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html
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саранск, россия, промомед, артем здунов, владимир путин, калининградская область, республика мордовия, здоровье - общество
Саранск, Россия, Промомед, Артем Здунов, Владимир Путин, Калининградская область, Республика Мордовия, Здоровье - Общество
Мордовия предложила создать федеральный центр разработки новых лекарств
Глава Мордовии Здунов предложил создать федеральный центр разработки новых лекарств
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в ходе церемонии открытия производства фармацевтических субстанций на заводе "Биохимик" в Саранске высказал предложение создать в республике федеральный центр разработки новых лекарств.
Президент России Владимир Путин
в четверг в режиме видеосвязи принял участие в открытии новых фармацевтических производств в Мордовии, а также в Калининградской области
и Санкт-Петербурге
.
В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту
"Открытию производства предшествует большая работа по разработке лекарственных препаратов. Зачастую нам приходится обращаться к зарубежным лабораториям, чтобы провести какой-то анализ или исследование. Мы хотим полностью обеспечить свою независимость. Мы сейчас с Минпромом, министерством образования и науки, с Минздравом прорабатываем вопрос создания федерального центра у нас в республике. У нас есть кафедра, которая готовит специалистов. О первых результатах и замыслах доложу вам письменно", - сказал Здунов, обращаясь к главе государства.
Руководитель республики пояснил журналистам, что заявил "о планах создания крупного федерального центра, который позволит разрабатывать лекарства, не обращаясь к зарубежным партнерам". "Мы это делаем совместно с наукой, с Мордовским госуниверситетом, где работает профильная кафедра. Для нас это очень важно – у нас создается много рабочих мест", - отметил Здунов.
Ранее сообщалось, что на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед
" запустили производство фармацевтических субстанций для изготовления лекарств мощностью более 340 тонн продукции в год.
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