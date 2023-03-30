https://ria.ru/20230330/karabakh-1861757969.html

Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе

Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе - РИА Новости, 30.03.2023

Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные заняли в Карабахе некоторые территории и объекты. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:00

2023-03-30T10:00

2023-03-30T10:49

нагорный карабах

ситуация на армяно-азербайджанской границе

обострение конфликта в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

армения

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БАКУ, 30 мар — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные заняли в Карабахе некоторые территории и объекты. Судя по всему, речь идет о грунтовой дороге из Степанакерта в сторону Шушинского района Карабаха, в строительстве которой Минобороны Азербайджана на минувшей неделе обвинило Ереван.В российском оборонном ведомстве 25 марта сообщили, что азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост. Миротворцы приняли меры для недопущения эскалации.В декабре азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны получить полномочия контролировать движение по Лачинскому коридору и проверять транспорт на перевозку запрещенных негуманитарных, негражданских грузов.Несмотря на это, Лачинский коридор до сих пор остается заблокированным. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. Власти двух закавказских республик сообщили, что обменялись предложениями по документу.

https://ria.ru/20230329/narushenie-1861699654.html

https://ria.ru/20230327/karabakh-1860884150.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе, обострение конфликта в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения