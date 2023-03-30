Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль ряда высот и территорий в Карабахе
© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
© AP Photo / Sergei Grits
Азербайджанские военные на границе с Арменией. Архивное фото
БАКУ, 30 мар — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные заняли в Карабахе некоторые территории и объекты.
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"В связи с вводом в эксплуатацию новой лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района", — говорится в пресс-релизе.
Судя по всему, речь идет о грунтовой дороге из Степанакерта в сторону Шушинского района Карабаха, в строительстве которой Минобороны Азербайджана на минувшей неделе обвинило Ереван.
В российском оборонном ведомстве 25 марта сообщили, что азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост. Миротворцы приняли меры для недопущения эскалации.
В декабре азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны получить полномочия контролировать движение по Лачинскому коридору и проверять транспорт на перевозку запрещенных негуманитарных, негражданских грузов.
Несмотря на это, Лачинский коридор до сих пор остается заблокированным.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. Власти двух закавказских республик сообщили, что обменялись предложениями по документу.