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Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе - РИА Новости, 30.03.2023
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10:00 30.03.2023 (обновлено: 10:49 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/karabakh-1861757969.html
Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе
Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе - РИА Новости, 30.03.2023
Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные заняли в Карабахе некоторые территории и объекты. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:00
2023-03-30T10:49
нагорный карабах
ситуация на армяно-азербайджанской границе
обострение конфликта в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
армения
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БАКУ, 30 мар — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные заняли в Карабахе некоторые территории и объекты. Судя по всему, речь идет о грунтовой дороге из Степанакерта в сторону Шушинского района Карабаха, в строительстве которой Минобороны Азербайджана на минувшей неделе обвинило Ереван.В российском оборонном ведомстве 25 марта сообщили, что азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост. Миротворцы приняли меры для недопущения эскалации.В декабре азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны получить полномочия контролировать движение по Лачинскому коридору и проверять транспорт на перевозку запрещенных негуманитарных, негражданских грузов.Несмотря на это, Лачинский коридор до сих пор остается заблокированным. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. Власти двух закавказских республик сообщили, что обменялись предложениями по документу.
https://ria.ru/20230329/narushenie-1861699654.html
https://ria.ru/20230327/karabakh-1860884150.html
нагорный карабах
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нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе, обострение конфликта в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения
Нагорный Карабах, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Обострение конфликта в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Армения
Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль ряда высот и территорий в Карабахе

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Азербайджанские военные на границе с Арменией. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 30 мар — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные заняли в Карабахе некоторые территории и объекты.
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"В связи с вводом в эксплуатацию новой лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района", — говорится в пресс-релизе.

Судя по всему, речь идет о грунтовой дороге из Степанакерта в сторону Шушинского района Карабаха, в строительстве которой Минобороны Азербайджана на минувшей неделе обвинило Ереван.
В российском оборонном ведомстве 25 марта сообщили, что азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост. Миротворцы приняли меры для недопущения эскалации.
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В декабре азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны получить полномочия контролировать движение по Лачинскому коридору и проверять транспорт на перевозку запрещенных негуманитарных, негражданских грузов.
Несмотря на это, Лачинский коридор до сих пор остается заблокированным.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. Власти двух закавказских республик сообщили, что обменялись предложениями по документу.
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Нагорный КарабахСитуация на армяно-азербайджанской границеОбострение конфликта в Нагорном КарабахеВ миреАзербайджанАрмения
 
 
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